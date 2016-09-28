22:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" продавал билеты на матч с ПСВ на места, которых не существует

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"Ростов" продавал билеты на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ на места, которых не существует. Как сообщает ТАСС, в связи с еврокубковым матчем клубу пришлось расширять пресс-ложу, которая заняла дополнительные три ряда. На 13-м ряду вместо кресел были установлены столики для прессы. Однако билеты на данные места продавались болельщикам по цене 10 тысяч рублей.

Трансляция матча "Ростов" – ПСВ

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3662077

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

А местная полиция ходила вокруг стадиона и "штрафовала" молодежь, за распитие пива на улице. )))

22:54

foreverCSKAforever

Гинер, не?

22:54

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