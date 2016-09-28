"Ростов" продавал билеты на матч с ПСВ на места, которых не существует

"Ростов" продавал билеты на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ на места, которых не существует. Как сообщает ТАСС, в связи с еврокубковым матчем клубу пришлось расширять пресс-ложу, которая заняла дополнительные три ряда. На 13-м ряду вместо кресел были установлены столики для прессы. Однако билеты на данные места продавались болельщикам по цене 10 тысяч рублей.
serzheo
А местная полиция ходила вокруг стадиона и "штрафовала" молодежь, за распитие пива на улице. )))
22:54
foreverCSKAforever
Гинер, не?
22:54