"Ростов" продавал билеты на матч с ПСВ на места, которых не существует

"Ростов" продавал билеты на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ на места, которых не существует. Как сообщает ТАСС, в связи с еврокубковым матчем клубу пришлось расширять пресс-ложу, которая заняла дополнительные три ряда. На 13-м ряду вместо кресел были установлены столики для прессы. Однако билеты на данные места продавались болельщикам по цене 10 тысяч рублей.

Трансляция матча "Ростов" – ПСВ