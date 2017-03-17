"Ростов" принес России больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА

Поражениями "Краснодара" от "Сельты" и "Ростова" от "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы Россия завершила еврокампанию-2016/17. Успешновые выступление российских команды в этом сезоне в Европе позволит нам с сезона-2018/19 заявлять три команды в Лигу чемпионов.

Основной вклад в образование высокого коэффициента России этого сезона внесли три клуба – "Ростов", "Зенит" и "Краснодар". Вместе они набрали 38,5 из 46 зачетных очков – 15, 12 и 11 с половиной соответственно. 7 очков дал стране ЦСКА, 0,5 очка – "Спартак".

Для сравнения: в прошлом сезоне у наших команд на пятерых было 57,5 очка. Их набрали "Зенит" (19), "Краснодар" (12), ЦСКА (9,5), "Локомотив" (9) и "Рубин" (8).