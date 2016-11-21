18:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" предложил "Баварии" играть в шапках-ушанках

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Пресс-служба "Баварии" в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" обратилась к российскому клубу, спросив о погоде. В мюнхенском клубе, в частности, поинтересовались, не замерзнет ли нападающий Томас Мюллер, если не наденет более длинные шорты, чем обычно.

В "Ростове" быстро отреагировали на вопрос, предложив всем игрокам "Баварии" выйти на матч в шапках-ушанках.

Поединок "Ростов" - "Бавария" состоится 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Никифор

Инквизитор 2013-9=========== Сказал же, что вы прохиндеи, что тут пояснять? А послезавтра вас знатно потрахают))))))

20:48

Инквизитор 2013-9

Никифор /// Полноте батенька, полноте! Портянки постирайте! Свербит за версту! Кефир, и чё такой злобный к Ростову-на-Дону? Поясни! Подпортили коки твои?

20:07

Никифор

Инквизитор 2013-9 ==== Вас ростовских узнаешь по юмору (тупому).....)))Ни с кем не спутать прохиндеев.

19:55

Инквизитор 2013-9

Жил Никифор был тупой, попал под Коня умнеть начал. Попал под Комбайн и нет его.... дурака. Мораль! Учись!!! И переходи улицу по пешеходному переходу!

19:42

Никифор

тупой юмор ростовских прохиндеев!

19:35

Инквизитор 2013-9

Вы еще Пищевик в поварские колпаки нарядите... ИМХО!

19:33

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

так ли смешно же будет лузгателям семак по окончании матча?)

19:32

Инквизитор 2013-9

Какая к...я на видео! Ростов-на-Дону мечтает о снеге!!!!))) А его нет.... Может СЭ и его балаболы привезут?

19:31

pravda1979

Даешь матч- команды в шапках ушанках против команды в петушках!!! )) Картинка из Ростова тогда бы побила все немыслимые рейтинги. ))

19:15

Армеец-сибиряк

Мюллера откормить чуток надо, а то до костей вымерзнет,бедолага, в минус 2)

19:01

Инквизитор 2013-9

Очередной бред сэ, а ля Титов-Еременко.....(((((

18:54

Berkut-7

Рибери нормально в шапке ушанке смотрится)

18:48

Ботаникум

Ага, и труселя с меховыми гульфиками каждому игроку "Баварии"! А Томасу - ДВЕ пары!!!

18:27

masson

Тупой юмор....

18:23

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