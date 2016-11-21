"Ростов" предложил "Баварии" играть в шапках-ушанках

Пресс-служба "Баварии" в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" обратилась к российскому клубу, спросив о погоде. В мюнхенском клубе, в частности, поинтересовались, не замерзнет ли нападающий Томас Мюллер, если не наденет более длинные шорты, чем обычно.
В "Ростове" быстро отреагировали на вопрос, предложив всем игрокам "Баварии" выйти на матч в шапках-ушанках.
Поединок "Ростов" - "Бавария" состоится 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
. @rostovfc How's the weather? Should @esmuellert_ pack longer shorts? #UCL pic.twitter.com/Wt8eJAR4us– FC Bayern US (@FCBayernUS) 21 ноября 2016 г.
. @FCBayernUS @esmuellert_ It will be warmer in "Ushanka's" pic.twitter.com/26nyUVjg6Q– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 ноября 2016 г.
Никифор
Инквизитор 2013-9=========== Сказал же, что вы прохиндеи, что тут пояснять? А послезавтра вас знатно потрахают))))))
20:48
Инквизитор 2013-9
Никифор /// Полноте батенька, полноте! Портянки постирайте! Свербит за версту! Кефир, и чё такой злобный к Ростову-на-Дону? Поясни! Подпортили коки твои?
20:07
Никифор
Инквизитор 2013-9 ==== Вас ростовских узнаешь по юмору (тупому).....)))Ни с кем не спутать прохиндеев.
19:55
Инквизитор 2013-9
Жил Никифор был тупой, попал под Коня умнеть начал. Попал под Комбайн и нет его.... дурака. Мораль! Учись!!! И переходи улицу по пешеходному переходу!
19:42
Никифор
тупой юмор ростовских прохиндеев!
19:35
Инквизитор 2013-9
Вы еще Пищевик в поварские колпаки нарядите... ИМХО!
19:33
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
так ли смешно же будет лузгателям семак по окончании матча?)
19:32
Инквизитор 2013-9
Какая к...я на видео! Ростов-на-Дону мечтает о снеге!!!!))) А его нет.... Может СЭ и его балаболы привезут?
19:31
pravda1979
Даешь матч- команды в шапках ушанках против команды в петушках!!! )) Картинка из Ростова тогда бы побила все немыслимые рейтинги. ))
19:15
Армеец-сибиряк
Мюллера откормить чуток надо, а то до костей вымерзнет,бедолага, в минус 2)
19:01
Инквизитор 2013-9
Очередной бред сэ, а ля Титов-Еременко.....(((((
18:54
Berkut-7
Рибери нормально в шапке ушанке смотрится)
18:48
Ботаникум
Ага, и труселя с меховыми гульфиками каждому игроку "Баварии"! А Томасу - ДВЕ пары!!!
18:27
masson
Тупой юмор....
18:23