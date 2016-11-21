"Ростов" предложил "Баварии" играть в шапках-ушанках

Пресс-служба "Баварии" в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" обратилась к российскому клубу, спросив о погоде. В мюнхенском клубе, в частности, поинтересовались, не замерзнет ли нападающий Томас Мюллер, если не наденет более длинные шорты, чем обычно.

В "Ростове" быстро отреагировали на вопрос, предложив всем игрокам "Баварии" выйти на матч в шапках-ушанках.

Поединок "Ростов" - "Бавария" состоится 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.