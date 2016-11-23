"Ростов" получит за победу над "Баварией" 1,5 миллиона евро

"Ростов", победивший в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Баварию", получит за этот матч полтора миллиона евро от УЕФА. Согласно регламенту, за победу на групповом турнире Лиги чемпионов команде полагается 1,5 миллиона, за ничью – 500 тысяч евро.

На данный момент всего "Ростов" заработал на групповой стадии главного клубного турнира Европы 14 миллионов евро. 12 – за успешный выход в групповую фазу турнира, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" и 500 тысяч за ничью с ПСВ.

Крутой Дон! "Ростов" дома победил "Баварию"