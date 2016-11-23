"Ростов" получит за победу над "Баварией" 1,5 миллиона евро

"Ростов", победивший в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Баварию", получит за этот матч полтора миллиона евро от УЕФА. Согласно регламенту, за победу на групповом турнире Лиги чемпионов команде полагается 1,5 миллиона, за ничью – 500 тысяч евро.
На данный момент всего "Ростов" заработал на групповой стадии главного клубного турнира Европы 14 миллионов евро. 12 – за успешный выход в групповую фазу турнира, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" и 500 тысяч за ничью с ПСВ.
Perry_Garr
maximalist ... поскольку у Сельмаша нет никаких заслуг в истории, и они присваивают себе поддержку всей области .. =============== очередной дурачок - болела пони? самому-то не смешно, что в лужу пукнул?
00:01
Противник осень-весна
Спасение утопающих - дело известно чьё! Респект мужикам!
23:49 23 ноября
maximalist
Куда смотрят власти? Лозунги "сельмаш" опускают Ростов и не объединяют болельщиков города, которые хотят болеть за общую команду, но такие местечковые ультрас не дают считать "Ростов" общегородской командой, как "Зенит". Местные сельмашевцы сдерживают огромный приток болельщиков, которые в детстве болели за другой клуб, но считают, что капитан СКА Курбан Бердыев способен объединить ростовский футбол. Это редкий случай и сельмашевским крикунам нужно закрыть глотки, поскольку у Сельмаша нет никаких заслуг в истории, и они присваивают себе поддержку всей области.
23:45 23 ноября
Гаттузо зол!
А вот и не так афффффтар заметки. Сюда надо еще добавить 2.4 ломтя евро за отборочные раунды!
23:34 23 ноября
Пушкарь в теме
Больше, чем цска за три ничьи!
23:31 23 ноября