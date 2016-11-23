23:19 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" получит за победу над "Баварией" 1,5 миллиона евро

0
0
0
5

"Ростов", победивший в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Баварию", получит за этот матч полтора миллиона евро от УЕФА. Согласно регламенту, за победу на групповом турнире Лиги чемпионов команде полагается 1,5 миллиона, за ничью – 500 тысяч евро.

На данный момент всего "Ростов" заработал на групповой стадии главного клубного турнира Европы 14 миллионов евро. 12 – за успешный выход в групповую фазу турнира, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" и 500 тысяч за ничью с ПСВ.

Крутой Дон! "Ростов" дома победил "Баварию"

0
0
0
5
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Perry_Garr

maximalist ... поскольку у Сельмаша нет никаких заслуг в истории, и они присваивают себе поддержку всей области .. =============== очередной дурачок - болела пони? самому-то не смешно, что в лужу пукнул?

00:01

Противник осень-весна

Спасение утопающих - дело известно чьё! Респект мужикам!

23:49 23 ноября

maximalist

Куда смотрят власти? Лозунги "сельмаш" опускают Ростов и не объединяют болельщиков города, которые хотят болеть за общую команду, но такие местечковые ультрас не дают считать "Ростов" общегородской командой, как "Зенит". Местные сельмашевцы сдерживают огромный приток болельщиков, которые в детстве болели за другой клуб, но считают, что капитан СКА Курбан Бердыев способен объединить ростовский футбол. Это редкий случай и сельмашевским крикунам нужно закрыть глотки, поскольку у Сельмаша нет никаких заслуг в истории, и они присваивают себе поддержку всей области.

23:45 23 ноября

Гаттузо зол!

А вот и не так афффффтар заметки. Сюда надо еще добавить 2.4 ломтя евро за отборочные раунды!

23:34 23 ноября

Пушкарь в теме

Больше, чем цска за три ничьи!

23:31 23 ноября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ