12:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" пока не подавал апелляции на решения КЭДК УЕФА

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В УЕФА пока не получали апелляции "Ростова" на решение контрольного органа союза европейских футбольных ассоциаций (КЭДК - контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА). Ранее УЕФА наказал дончан за поведение болельщиков в ответном матче 4-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). За расистские выкрики ростовчане наказаны частичным закрытием восточной трибуны в одном домашнем поединке - речь идет об игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, который состоится 28 сентября.

Кроме того, официально была подтверждена трехматчевая дисквалификация защитника Федора Кудряшова, удаленного с поля в игре с голландцами - наказание вынесено, как сказано в решении контрольного органа УЕФА, за "жестокое поведение". Ростовчане в праве обжаловать оба наказания, однако организация пока не получала апелляции от клуба. По информации "СЭ", "Ростов" намерен получить полную мотивировочную часть решения УЕФА.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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изсибири

Ростов обжаловал, Ростов не обжаловал... Вы уж определитесь там, СЭ!!! Не превращайтесь в жёлтую газету слухов и домыслов...

14:46

СашаРичагин

Там было исключительно глупое поведение Кудряшова, сфолившего в своей штрафной при счёте 4 : 0 непонятно зачем. Но ни малейших признаков "ЖЕСТОКОСТИ" не было и в помине. Он пытался выбить мяч, находясь сбоку-сзади соперника и случайно попал ему по ноге. Таких "жестокостей" в каждом матче бывает по нескольку штук. Впрочем, Кудряшов сам виноват: зачем было так себя вести и давать повод себя дисквалифицировать, когда всё в том мачте уже было ясно.

14:16

Блудный Свин

бесполезно с евромрасями судиться когда все суды на их территории... нужно постараться унизить гнит... Шаман что-нибудь придумает...

13:46

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