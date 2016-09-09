"Ростов" пока не подавал апелляции на решения КЭДК УЕФА

В УЕФА пока не получали апелляции "Ростова" на решение контрольного органа союза европейских футбольных ассоциаций (КЭДК - контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА). Ранее УЕФА наказал дончан за поведение болельщиков в ответном матче 4-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). За расистские выкрики ростовчане наказаны частичным закрытием восточной трибуны в одном домашнем поединке - речь идет об игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, который состоится 28 сентября.

Кроме того, официально была подтверждена трехматчевая дисквалификация защитника Федора Кудряшова, удаленного с поля в игре с голландцами - наказание вынесено, как сказано в решении контрольного органа УЕФА, за "жестокое поведение". Ростовчане в праве обжаловать оба наказания, однако организация пока не получала апелляции от клуба. По информации "СЭ", "Ростов" намерен получить полную мотивировочную часть решения УЕФА.