"Ростов" пока не подавал апелляции на решения КЭДК УЕФА

В УЕФА пока не получали апелляции "Ростова" на решение контрольного органа союза европейских футбольных ассоциаций (КЭДК - контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА). Ранее УЕФА наказал дончан за поведение болельщиков в ответном матче 4-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). За расистские выкрики ростовчане наказаны частичным закрытием восточной трибуны в одном домашнем поединке - речь идет об игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, который состоится 28 сентября.
Кроме того, официально была подтверждена трехматчевая дисквалификация защитника Федора Кудряшова, удаленного с поля в игре с голландцами - наказание вынесено, как сказано в решении контрольного органа УЕФА, за "жестокое поведение". Ростовчане в праве обжаловать оба наказания, однако организация пока не получала апелляции от клуба. По информации "СЭ", "Ростов" намерен получить полную мотивировочную часть решения УЕФА.
изсибири
Ростов обжаловал, Ростов не обжаловал... Вы уж определитесь там, СЭ!!! Не превращайтесь в жёлтую газету слухов и домыслов...
14:46
СашаРичагин
Там было исключительно глупое поведение Кудряшова, сфолившего в своей штрафной при счёте 4 : 0 непонятно зачем. Но ни малейших признаков "ЖЕСТОКОСТИ" не было и в помине. Он пытался выбить мяч, находясь сбоку-сзади соперника и случайно попал ему по ноге. Таких "жестокостей" в каждом матче бывает по нескольку штук. Впрочем, Кудряшов сам виноват: зачем было так себя вести и давать повод себя дисквалифицировать, когда всё в том мачте уже было ясно.
14:16
Блудный Свин
бесполезно с евромрасями судиться когда все суды на их территории... нужно постараться унизить гнит... Шаман что-нибудь придумает...
13:46