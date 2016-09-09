"Ростов" обжаловал дисквалификацию Кудряшова в Лиге чемпионов

"Ростов" направил апелляцию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на трехматчевую дисквалификацию защитника Федора Кудряшова в Лиге чемпионов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как ранее сообщал "СЭ", в адрес "Ростова" пришел факс из УЕФА, в котором указано, что игрок дисквалифицирован на три матча за "жестокое поведение".
29-летний россиянин был удален в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1), который состоялся 24 августа в Ростове-на-Дону.
Sernika
Ростову надо было подавать апелляцию и на удаление Гацкана в матче с Зенитом. Гацкан шёл на мяч в подкате одной ного. сбоку. Заметьте не сзади. не спереди, а сбоку. Кокорина.за грубую игру (умышленно наступил на ногу Гацкана) и симуляцию необходимо было удалять и 5 игр диквалификации добавить в придачу!
11:31
Platinum1991
Это ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ чинуш УЕФА!!! Какая жестокость???????? Там обычная игровая ситуация, которая и на карточку то не тянула. Судья карточку придумал! И за это обычное нарушение отстраняют на ТРИ игры??? Это полный БЕСПРЕДЕЛ УЕФА! Апелляцию НАДО ПОДАВАТЬ! Однозначно! Нельзя закрывать глаза на этот БЕСПРЕДЕЛ УЕФА! Вся вина Кудряшова состоит в том, что он россиянин и выступает за российский клуб!!! Это антироссийская ИСТЕРИЯ УЕФА, которую США насадили в Европе и вот вам результат ПОЛИТИКИ шантажа и угроз США в адрес России, а не футбола!!! Это антифутбол в исполнении УЕФА! Надо выступить в защиту Кудряшова, потому что он не виноват и жестокости НЕ ПРОЯВЛЯЛ! Чинуши УЕФА притянули за американские уши жестокость к Кудряшову и придумали её!!! Это обычное нарушение, а не жестокость! Это МЕСТЬ УЕФА Ростову за то, что Ростов учинил футбольный РАЗГРОМ хвалёному европейскому Аяксу! Вот причина жестокого и НЕСПРАВЕДЛИВОГО наказания УЕФА российскому футболисту Ростова Кудряшову! Это антифутбол в исполнении проамериканского УЕФА!
11:09
sh_diz
там нарушение-то было... очень смешное. В каком месте они грубость-то увидели? И там судья был откровенно неправ, назначив двойное наказание - прямую красную и пенальт.
11:07