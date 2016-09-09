"Ростов" обжаловал дисквалификацию Кудряшова в Лиге чемпионов

"Ростов" направил апелляцию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на трехматчевую дисквалификацию защитника Федора Кудряшова в Лиге чемпионов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщал "СЭ", в адрес "Ростова" пришел факс из УЕФА, в котором указано, что игрок дисквалифицирован на три матча за "жестокое поведение".

29-летний россиянин был удален в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1), который состоялся 24 августа в Ростове-на-Дону.