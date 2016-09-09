10:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" обжаловал дисквалификацию Кудряшова в Лиге чемпионов

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"Ростов" направил апелляцию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на трехматчевую дисквалификацию защитника Федора Кудряшова в Лиге чемпионов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.  

Как ранее сообщал "СЭ", в адрес "Ростова" пришел факс из УЕФА, в котором указано, что игрок дисквалифицирован на три матча за "жестокое поведение".

29-летний россиянин был удален в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1), который состоялся 24 августа в Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3607613

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Sernika

Ростову надо было подавать апелляцию и на удаление Гацкана в матче с Зенитом. Гацкан шёл на мяч в подкате одной ного. сбоку. Заметьте не сзади. не спереди, а сбоку. Кокорина.за грубую игру (умышленно наступил на ногу Гацкана) и симуляцию необходимо было удалять и 5 игр диквалификации добавить в придачу!

11:31

Platinum1991

Это ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ чинуш УЕФА!!! Какая жестокость???????? Там обычная игровая ситуация, которая и на карточку то не тянула. Судья карточку придумал! И за это обычное нарушение отстраняют на ТРИ игры??? Это полный БЕСПРЕДЕЛ УЕФА! Апелляцию НАДО ПОДАВАТЬ! Однозначно! Нельзя закрывать глаза на этот БЕСПРЕДЕЛ УЕФА! Вся вина Кудряшова состоит в том, что он россиянин и выступает за российский клуб!!! Это антироссийская ИСТЕРИЯ УЕФА, которую США насадили в Европе и вот вам результат ПОЛИТИКИ шантажа и угроз США в адрес России, а не футбола!!! Это антифутбол в исполнении УЕФА! Надо выступить в защиту Кудряшова, потому что он не виноват и жестокости НЕ ПРОЯВЛЯЛ! Чинуши УЕФА притянули за американские уши жестокость к Кудряшову и придумали её!!! Это обычное нарушение, а не жестокость! Это МЕСТЬ УЕФА Ростову за то, что Ростов учинил футбольный РАЗГРОМ хвалёному европейскому Аяксу! Вот причина жестокого и НЕСПРАВЕДЛИВОГО наказания УЕФА российскому футболисту Ростова Кудряшову! Это антифутбол в исполнении проамериканского УЕФА!

11:09

sh_diz

там нарушение-то было... очень смешное. В каком месте они грубость-то увидели? И там судья был откровенно неправ, назначив двойное наказание - прямую красную и пенальт.

11:07

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Материалы других СМИ