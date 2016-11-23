"Ростов" обыграл "Баварию"!

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" на своем поле обыграл "Баварию" со счетом 3:2. Первый гол во встрече забили мюнхенцы – на 36 минуте Дуглас Коста отправил мяч в ворота Сослана Джанаева. В концовке первого тайма команда Ивана Данильянца отыгралась усилиями Сердара Азмуна.

Во начале второй половины встречи ростовчане вышли вперед реализовав пенальти – отличился Дмитрий Полоз. Спустя 2 минуты защитник гостей Хуан Бернат забил ответный мяч. Автором победного гола стал полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа, отправивший мяч в ворота соперника ударом со штрафного.

Таким образом, "Ростов" одержал первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов. С четырьмя очками команда занимает третье место в группе D. "Бавария" с 9-ю баллами располагается на второй строчке.

В заключительных матчах группового турнира "Ростов" в гостях сыграет с ПСВ, а "Бавария" примет "Атлетико". Встречи пройдут 6 декабря.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа D

"РОСТОВ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 3:2 (1:1)

Голы: Дуглас Коста, 36 (0:1). Азмун, 44 (1:1). Полоз, 50 – с пенальти (2:1). Бернат, 52 (2:2). Нобоа, 67 (3:2).

"Ростов": Джанаев, Калачев (Терентьев, 87), Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90+3).

"Бавария": Ульрайх, Бернат, Боатенг (Хуммельс, 58), Бадштубер, Рафинья, Дуглас Коста, Тиагу Алькантара, Лам, Ренату Санчеш (Мюллер, 73), Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Гранат, 30. Боатенг, 48. Гацкан, 57.

Судьи: ДИАШ. Мартинш, Пиньейру, Соареш, Тавареш (все Португалия).

23 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Бавария"