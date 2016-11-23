"Ростов" обыграл "Баварию"!

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" на своем поле обыграл "Баварию" со счетом 3:2. Первый гол во встрече забили мюнхенцы – на 36 минуте Дуглас Коста отправил мяч в ворота Сослана Джанаева. В концовке первого тайма команда Ивана Данильянца отыгралась усилиями Сердара Азмуна.
Во начале второй половины встречи ростовчане вышли вперед реализовав пенальти – отличился Дмитрий Полоз. Спустя 2 минуты защитник гостей Хуан Бернат забил ответный мяч. Автором победного гола стал полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа, отправивший мяч в ворота соперника ударом со штрафного.
Таким образом, "Ростов" одержал первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов. С четырьмя очками команда занимает третье место в группе D. "Бавария" с 9-ю баллами располагается на второй строчке.
В заключительных матчах группового турнира "Ростов" в гостях сыграет с ПСВ, а "Бавария" примет "Атлетико". Встречи пройдут 6 декабря.
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа D
"РОСТОВ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 3:2 (1:1)
Голы: Дуглас Коста, 36 (0:1). Азмун, 44 (1:1). Полоз, 50 – с пенальти (2:1). Бернат, 52 (2:2). Нобоа, 67 (3:2).
"Ростов": Джанаев, Калачев (Терентьев, 87), Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90+3).
"Бавария": Ульрайх, Бернат, Боатенг (Хуммельс, 58), Бадштубер, Рафинья, Дуглас Коста, Тиагу Алькантара, Лам, Ренату Санчеш (Мюллер, 73), Рибери, Левандовски.
Предупреждения: Гранат, 30. Боатенг, 48. Гацкан, 57.
Судьи: ДИАШ. Мартинш, Пиньейру, Соареш, Тавареш (все Португалия).
23 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
quattro80
МОЛОДЦЫ!!! Кто бы и что бы ни говорил из злопыхателей, сегодня парни просто красавцы!!!!!! Дай Бог, в Лигу Европы пройдут и шороху там наведут ещё!!! УДАЧИ РОСТОВЧАНЕ!!!! БЕКИИЧ, СПАСИБО ЗА КОМАНДУ!!!!! ВПЕРЁД , РОСТОВ!!!!!!
22:38
Chibisov
чмока твои родители геи или ты выкидыш?)
22:37
stakan84
Такие игры просто приятно смотреть, кто бы что ни говорил про мотивацию баварии, ростов с победой, после цска луч света в темном царстве
22:36
Гаттузо зол!
Что Галатасарай-то творит! как грится.
22:36
Chibisov
чмока бахни одеколону,ты отрыжка природы)
22:36
jano
А как же-"Бавария-это космос"!!!
22:36
PAPAZOL_
Вот, что бывает, когда футболисты играют в Футбол!!! Просто играют в футбол!!! Уважаю Ростов!!! Вперёд бердыевцы!!! Ура!
22:35
alex lav
RSDsouth Завтра маленькая заметка за Ростов и пять про новости ФКСМ Я этому уже давно не удивляюсь... Ростов - Вы-лучшие!
22:35
Гаттузо зол!
Вот это да !!!! Бешикташ с 0:3 сделал уже 3:3
22:35
RW.irk
Турки-то че творят!!!))
22:35
Айртон
andyk82 Идиот, она его 5 раз выигрывала!))
22:35
=TeoDor=
#ростовнаш , #цскахохлы
22:35
HAZELSAMARA
Если "Ростов" колхоз, то, как говаривали при Союзе, "колхоз-миллионер".
22:34
Иван-крестьянский сын
Умеют же итальяшки немцам насрать! Такую КОМАНДУ анчелоти развалил, года не прошло!!!
22:34
dv2205
спасибо за игру - пропускали из-за своих ошибок - забивали по-честному - коэффициент России поддержали жаль что этим воспользуется Спам с 3 места -- молодцы ростовчане и тренера
22:34
футбол_2018
Полгода назад евреи свинофермы делили игроков Ростова вместе с тренером!!!1Кукиш вы получите свинорылые!Учитесь играть убогие!
22:34
Chibisov
Айртон чмока ты же ДЕБИЛЕНЫШЬ,сдохнешь и никто не заметит.))))Ты просто плевок и все.)
22:34
Artyom 63
Ребята , это НАША победа ! Это НАША Российская команда ! Огромное спасибо игрокам , тренерам "Ростова" . Но отдельной благодарности , считаю , заслуживает Курбан Бекиевич . Спасибо большое вам за то , что умеете организовывать , не побоюсь это сказать , настоящие футбольные праздники в мрачную пору поздней осени ! Огромное вам спасибо
22:33
andyk82
Айртон Ложка дорога к обеду.)) Толку от победы над Баварией, когда уже из Лиги вылетели!?)) А немцам этот матч не нужен, у них задача выиграть турнир.) -------------------------------------------------------------------- Дорога ракетка к Сингапуру! Скажи об этом Сереночке, ЧмокоАйртонБенджойс
22:33
Айл би бэк
По моему, это не Ростов - колхоз, а ЦСКА и Зенит - село, у меня всё)))))
22:33
Иван-крестьянский сын
Да, умеют же итальяшки немцам насрать! Такую команду развалил анчелотти... года не прошло!!!
22:32
King's Bounty IIII
Айртон Чибисов - это питерский даун Капитан смоллет, Алёша Тангуэй, Дузер, Горбунков и много других ников, который проспорил Кингсу штуку, когда орал на весь форум, что Ростов г-но, и не пройдёт даже в группу, а теперь вдруг заделался болелой Ростова.)) Быстро переобулся, бгг.)) Но как ники не меняй, а идиота за версту видно.)) __________ Он мне на хоккее проспорил. Слово бомжей ничего не стоит.
22:32
Chibisov
foreverCSKAforever прапор ты же вонял,что вам соперники сильные все время попадаются,теперь вы были в первой корзине и соперники так себе,а результат опять тот же!))))Кстати ты на бенфику посмотри она в группе на первом месте сейчас,что же до непотребств то вы даже до них не доживаете,подняв копытца занимаете четвертое место с похоронной игрой))))Нюхай портянки прапор или лосины от траоре.)
22:32
Swift7
Вот так надо космос ОСВАИВАТЬ!
22:32
Migrans
Ростов сделать сборной России. Всех легионеров натурализовать.
22:31
ДИНАМО16
Ростов - папа - этим все сказано ! . Молодчики с победой ! .
22:30
Batistuta 9
Эта победа очередное доказательство того,что нашей сборной должен руководить именно Бердыев. Как бы это вдолбить Мутко и компании. Только этот тренер сможет за счёт тактики и тренерской мысли нивелировать уровень мастерства наших футболеров. А ждать пока вырастут новые аршавины 2008 до ЧМ времени то нет...
22:30
SUNDESIGN
..вот так надо играть!
22:30
Гаттузо зол!
Ооооооо! Еще один конявый наркоман вылез из чулана.
22:30
=TeoDor=
пельмень , наверно , в конвульсиях по полу катается, как это ему космос, а ростову проходняк хД
22:30