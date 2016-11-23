21:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" обыграл "Баварию"!

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Бавария" - 3:2. Нападающий "Ростова" Сердар АЗМУН празднует забитый гол. Фото REUTERS
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Бавария" - 3:2. Нападающий "Ростова" Сердар АЗМУН празднует забитый гол. Фото REUTERS
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" на своем поле обыграл "Баварию" со счетом 3:2. Первый гол во встрече забили мюнхенцы – на 36 минуте Дуглас Коста отправил мяч в ворота Сослана Джанаева. В концовке первого тайма команда Ивана Данильянца отыгралась усилиями Сердара Азмуна.

Во начале второй половины встречи ростовчане вышли вперед реализовав пенальти – отличился Дмитрий Полоз. Спустя 2 минуты защитник гостей Хуан Бернат забил ответный мяч. Автором победного гола стал полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа, отправивший мяч в ворота соперника ударом со штрафного.

Таким образом, "Ростов" одержал первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов. С четырьмя очками команда занимает третье место в группе D. "Бавария" с 9-ю баллами располагается на второй строчке.

В заключительных матчах группового турнира "Ростов" в гостях сыграет с ПСВ, а "Бавария" примет "Атлетико". Встречи пройдут 6 декабря.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа D

"РОСТОВ" (Россия) – "Бавария" (Германия) – 3:2 (1:1)

Голы: Дуглас Коста, 36 (0:1). Азмун, 44 (1:1). Полоз, 50 – с пенальти (2:1). Бернат, 52 (2:2). Нобоа, 67 (3:2).

"Ростов": Джанаев, Калачев (Терентьев, 87), Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90+3).

"Бавария": Ульрайх, Бернат, Боатенг (Хуммельс, 58), Бадштубер, Рафинья, Дуглас Коста, Тиагу Алькантара, Лам, Ренату Санчеш (Мюллер, 73), Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Гранат, 30. Боатенг, 48. Гацкан, 57.

Судьи: ДИАШ. Мартинш, Пиньейру, Соареш, Тавареш (все Португалия).

23 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Бавария"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (253)
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quattro80

МОЛОДЦЫ!!! Кто бы и что бы ни говорил из злопыхателей, сегодня парни просто красавцы!!!!!! Дай Бог, в Лигу Европы пройдут и шороху там наведут ещё!!! УДАЧИ РОСТОВЧАНЕ!!!! БЕКИИЧ, СПАСИБО ЗА КОМАНДУ!!!!! ВПЕРЁД , РОСТОВ!!!!!!

22:38

Chibisov

чмока твои родители геи или ты выкидыш?)

22:37

stakan84

Такие игры просто приятно смотреть, кто бы что ни говорил про мотивацию баварии, ростов с победой, после цска луч света в темном царстве

22:36

Гаттузо зол!

Что Галатасарай-то творит! как грится.

22:36

Chibisov

чмока бахни одеколону,ты отрыжка природы)

22:36

jano

А как же-"Бавария-это космос"!!!

22:36

PAPAZOL_

Вот, что бывает, когда футболисты играют в Футбол!!! Просто играют в футбол!!! Уважаю Ростов!!! Вперёд бердыевцы!!! Ура!

22:35

alex lav

RSDsouth Завтра маленькая заметка за Ростов и пять про новости ФКСМ Я этому уже давно не удивляюсь... Ростов - Вы-лучшие!

22:35

Гаттузо зол!

Вот это да !!!! Бешикташ с 0:3 сделал уже 3:3

22:35

RW.irk

Турки-то че творят!!!))

22:35

Айртон

andyk82 Идиот, она его 5 раз выигрывала!))

22:35

=TeoDor=

#ростовнаш , #цскахохлы

22:35

HAZELSAMARA

Если "Ростов" колхоз, то, как говаривали при Союзе, "колхоз-миллионер".

22:34

Иван-крестьянский сын

Умеют же итальяшки немцам насрать! Такую КОМАНДУ анчелоти развалил, года не прошло!!!

22:34

dv2205

спасибо за игру - пропускали из-за своих ошибок - забивали по-честному - коэффициент России поддержали жаль что этим воспользуется Спам с 3 места -- молодцы ростовчане и тренера

22:34

футбол_2018

Полгода назад евреи свинофермы делили игроков Ростова вместе с тренером!!!1Кукиш вы получите свинорылые!Учитесь играть убогие!

22:34

Chibisov

Айртон чмока ты же ДЕБИЛЕНЫШЬ,сдохнешь и никто не заметит.))))Ты просто плевок и все.)

22:34

Artyom 63

Ребята , это НАША победа ! Это НАША Российская команда ! Огромное спасибо игрокам , тренерам "Ростова" . Но отдельной благодарности , считаю , заслуживает Курбан Бекиевич . Спасибо большое вам за то , что умеете организовывать , не побоюсь это сказать , настоящие футбольные праздники в мрачную пору поздней осени ! Огромное вам спасибо

22:33

andyk82

Айртон Ложка дорога к обеду.)) Толку от победы над Баварией, когда уже из Лиги вылетели!?)) А немцам этот матч не нужен, у них задача выиграть турнир.) -------------------------------------------------------------------- Дорога ракетка к Сингапуру! Скажи об этом Сереночке, ЧмокоАйртонБенджойс

22:33

Айл би бэк

По моему, это не Ростов - колхоз, а ЦСКА и Зенит - село, у меня всё)))))

22:33

Иван-крестьянский сын

Да, умеют же итальяшки немцам насрать! Такую команду развалил анчелотти... года не прошло!!!

22:32

King's Bounty IIII

Айртон Чибисов - это питерский даун Капитан смоллет, Алёша Тангуэй, Дузер, Горбунков и много других ников, который проспорил Кингсу штуку, когда орал на весь форум, что Ростов г-но, и не пройдёт даже в группу, а теперь вдруг заделался болелой Ростова.)) Быстро переобулся, бгг.)) Но как ники не меняй, а идиота за версту видно.)) __________ Он мне на хоккее проспорил. Слово бомжей ничего не стоит.

22:32

Chibisov

foreverCSKAforever прапор ты же вонял,что вам соперники сильные все время попадаются,теперь вы были в первой корзине и соперники так себе,а результат опять тот же!))))Кстати ты на бенфику посмотри она в группе на первом месте сейчас,что же до непотребств то вы даже до них не доживаете,подняв копытца занимаете четвертое место с похоронной игрой))))Нюхай портянки прапор или лосины от траоре.)

22:32

Swift7

Вот так надо космос ОСВАИВАТЬ!

22:32

Migrans

Ростов сделать сборной России. Всех легионеров натурализовать.

22:31

ДИНАМО16

Ростов - папа - этим все сказано ! . Молодчики с победой ! .

22:30

Batistuta 9

Эта победа очередное доказательство того,что нашей сборной должен руководить именно Бердыев. Как бы это вдолбить Мутко и компании. Только этот тренер сможет за счёт тактики и тренерской мысли нивелировать уровень мастерства наших футболеров. А ждать пока вырастут новые аршавины 2008 до ЧМ времени то нет...

22:30

SUNDESIGN

..вот так надо играть!

22:30

Гаттузо зол!

Ооооооо! Еще один конявый наркоман вылез из чулана.

22:30

=TeoDor=

пельмень , наверно , в конвульсиях по полу катается, как это ему космос, а ростову проходняк хД

22:30

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ