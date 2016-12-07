"Ростов" не попал в число "сеяных" при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

"Ростов" завершил свои выступления в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ. Это позволило команде выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи этого раунда состоятся 16 и 23 февраля 2017 года, а жеребьевка пройдет в Ньоне 12 декабря.

Перед жеребьевкой 32 команды, которые пробьются в плей-офф, будут разделены на две группы - "сеяных" и "несеяных". В первой окажутся победители группового турнира Лиги Европы и четыре лучшие команды из Лиги чемпионов, во второй - все остальные. Сравнение клубов из ЛЧ происходит по таким показателям: набранные очки, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей, рейтинг УЕФА.

Уже сейчас известно, что "Ростов", набравший пять очков в группе, не попадет в число "сеяных". "Бешикташ", завершивший свои выступления, набрал семь очков. Также будут выше "Ростова" команды из групп G ("Порту" или "Копенгаген") и Н ("Лион" или "Севилья"), у которых перед последним туром как минимум шесть очков. Кроме того, выше будет клуб из группы Е - ЦСКА или "Тоттенхэм" - вне зависимости от результата очной встречи, которая состоится сегодня.

Таким образом, "Ростову" в соперники по 1/16 финала могут достаться "Бешикташ" (Турция), "Рома" (Италия), "Аякс" (Голландия), "Шахтер" (Украина), "Шальке" (Германия), "Спарта" (Чехия). Также место в числе "сеяных" займет "Зенит". Еще девять команд будут определены в среду и четверг.