"Ростов" не попал в число "сеяных" при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

"Ростов" завершил свои выступления в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ. Это позволило команде выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи этого раунда состоятся 16 и 23 февраля 2017 года, а жеребьевка пройдет в Ньоне 12 декабря.
Перед жеребьевкой 32 команды, которые пробьются в плей-офф, будут разделены на две группы - "сеяных" и "несеяных". В первой окажутся победители группового турнира Лиги Европы и четыре лучшие команды из Лиги чемпионов, во второй - все остальные. Сравнение клубов из ЛЧ происходит по таким показателям: набранные очки, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей, рейтинг УЕФА.
Уже сейчас известно, что "Ростов", набравший пять очков в группе, не попадет в число "сеяных". "Бешикташ", завершивший свои выступления, набрал семь очков. Также будут выше "Ростова" команды из групп G ("Порту" или "Копенгаген") и Н ("Лион" или "Севилья"), у которых перед последним туром как минимум шесть очков. Кроме того, выше будет клуб из группы Е - ЦСКА или "Тоттенхэм" - вне зависимости от результата очной встречи, которая состоится сегодня.
Таким образом, "Ростову" в соперники по 1/16 финала могут достаться "Бешикташ" (Турция), "Рома" (Италия), "Аякс" (Голландия), "Шахтер" (Украина), "Шальке" (Германия), "Спарта" (Чехия). Также место в числе "сеяных" займет "Зенит". Еще девять команд будут определены в среду и четверг.
Ara-gorn
С.Мороз...Зенит и Шахтер не попадутся(если конечно правила не изменились) а из всех остальных, кто уже занял 1е место или может его занять, тяжело будет только с МЮ, ну и с Шальке(судя по опыту Краснодара). Всех остальных можно обыгрывать.. Единственная проблема-даты проведения. 16 или 23 февраля даже в Ростове(южном городе) будет минусовая температура,еще и первый матч после 2х месячного перерыва. Это если никто не сторгует Азмуна..А если еще и потери в составе будут-совсем будет непросто..
12:26
С.Мороз
Аякс,Спарта,Бешикташ-вполне по зубам соперники,учитывая что из двух матчей!
12:16
Ara-gorn
Jean4...Тот же вопрос..Откуда Шахтер взялся? Нас с хохлами уже не разводят? На 1/16 по правилам все еще разводят клубы из одной страны и российские с украинскими..Так было в прошлом розыгрыше..
12:11
shpasic
я тоже за Аякс.
12:09
fioru
Бедный Аякс, смирился с тем что пошуршит в ЛЕ, даже выиграл группу на свою голову, что и позволит ему опять споткнуться об Ростов)
12:09
fioru
Аякс?)))
12:08
Инквизитор 2013-9
Да пох! Уже никто не страшен!
12:07
Jean4
"Шахтар" не попадется, там АТО.)))
12:06
Вьери
Дернуть второй раз Аякс - это было бы неплохо))
11:59