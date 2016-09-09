"Ростов" наказан частичным закрытием трибуны на матч Лиги чемпионов

УЕФА вынес наказание "Ростову" за поведение болельщиков в ответном матче 4-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против "Аякса" (4:1). За расистские выкрики российский клуб наказан частичным закрытием Восточной трибуны на один домашний поединок еврокубка. Таким образом, наказание будет приведено в исполнение на поединке 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (28 сентября). Отмечается, что закрытый сектор должен вмещать не менее 1500 человек.
Кроме того, официально была подтверждена трехматчевая дисквалификация защитника Федора Кудряшова, удаленного с поля в игре с голландцами.
Friend of Misery
Ростов. Надо забить 2 гола и более и пропустить не больше 17 голов за 6 игр группового турнира. Ну вы в курсе :)) А серьезно- удачи, это отличный урок, который можно получить в живую, а не по телевизору. Все реально.
12:00
Sernika
УЕФА ставит ФК Ростов на место... Порадовался за белоруссов в матче с францией. Ростову тоже нечего бояться! Сыграть надо так чтобы Бавария 50 лет помнила эту встречу,. как Барселона помнит ЦСКА и Рубин.
11:54
ser958
Беспредел с продолжением!!!!!Что будет следующее???Наверное могут закрыть и стадион!!!
11:40