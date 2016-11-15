18:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" начал продажу официальной атрибутики Лиги чемпионов лишь 15 ноября

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Пресс-служба "Ростова" объявила о поступлении в продажу лицензионной атрибутики Лиги чемпионов с символикой клуба. Приобрети ее можно в клубном магазине, расположенном в кассовом павильоне стадиона "Олимп-2".

Примечательно, что продажа атрибутики началась лишь в середине ноября, когда "Ростову" осталось провести лишь один домашний матч в Лиге чемпионов – против "Баварии" (23 ноября). Ранее местные болельщики не раз жаловались, что не могут купить официальную атрибутику турнира, в который ростовчане пробились впервые в своей истории.

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