"Ростов": "Мужики, с выходом в Лигу Европы"

Пресс-служба "Ростова" поздравила клуб с выходом в Лигу Европы. Сегодня команда в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов в гостях сыграли вничью с ПСВ (0:0). Результат позволил "Ростову" занять третье место в группе, которое дает право на выход в Лигу Европы.
- Мужики! С выходом в Лигу Европы нас, - говорится в сообщении.
Мужики! С выходом в Лигу Европы нас ⚽ pic.twitter.com/Uzb68Hibap– Football Club Rostov (@rostovfc) 6 декабря 2016 г.
Perry_Garr
Воля, Мужество, Упорство, Характер, Мастерство и СуперТренер - вот залог успеха..
02:17
sidnet78
Ростову повезло...... что судь не российский
01:30