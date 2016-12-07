01:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов": "Мужики, с выходом в Лигу Европы"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Perry_Garr

Воля, Мужество, Упорство, Характер, Мастерство и СуперТренер - вот залог успеха..

02:17

sidnet78

Ростову повезло...... что судь не российский

01:30

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