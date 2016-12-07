"Ростов": "Мужики, с выходом в Лигу Европы"

Пресс-служба "Ростова" поздравила клуб с выходом в Лигу Европы. Сегодня команда в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов в гостях сыграли вничью с ПСВ (0:0). Результат позволил "Ростову" занять третье место в группе, которое дает право на выход в Лигу Европы.

- Мужики! С выходом в Лигу Европы нас, - говорится в сообщении.

Мужики! С выходом в Лигу Европы нас ⚽ pic.twitter.com/Uzb68Hibap