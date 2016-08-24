"Ростов": "Лига чемпионов, жди нас! Мы едем!"

"Ростов" в своем официальном твиттере выразил радость по поводу выхода в групповой турнир Лиги чемпионов после победы над "Аяксом" (4:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда.
– Лига чемпионов, жди нас! Мы едем! – говорится в сообщении в твиттере "Ростова". – К каждой трибуне подходят наши игроки сейчас! Это история!
К каждой трибуне подходят наши игроки сейчас!– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 августа 2016 г.
Это История!!!#РостовАякс
Никифор
bolivar161======Для чего им спускать штаны, чтобы приготовиться отодрать Ростов?))))
14:17 25 августа
bolivar161
Спускай штанишки Европа - Ростов идет!!!
10:18 25 августа
Никифор
Sernika А не замахнуться ли вам батенька (К.Б. Бердыев) на кубок Лиги Чемпионов?! ======И тут Остапа понесло)))
09:15 25 августа
Никифор
Alex Surovov=========== Ты чего на всех ветках постишь одно и то же? Я понимаю, что ты обделался на радостях, но писать да еще капс локом одно и то же, для этого надо быть олигофреном.
08:09 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:05 25 августа
Sernika
А не замахнуться ли вам батенька (К.Б. Бердыев) на кубок Лиги Чемпионов?!
00:50 25 августа
Alex Surovov
Ростовский парадокс! Ростов заиграл под руководством капитана СКА Ростов Курбана Бердыева!
23:53 24 августа
Red G. Best
ну что там, Барса Бавария Реал, булки уже поджали?!) Ростов папка едет!
23:52 24 августа
sars882
заждались! через тернии к звездам!
23:48 24 августа