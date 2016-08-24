23:42 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов": "Лига чемпионов, жди нас! Мы едем!"

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"Ростов" в своем официальном твиттере выразил радость по поводу выхода в групповой турнир Лиги чемпионов после победы над "Аяксом" (4:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда.

– Лига чемпионов, жди нас! Мы едем! – говорится в сообщении в твиттере "Ростова". – К каждой трибуне подходят наши игроки сейчас! Это история!

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Материалы сюжета: Бердыев и "Ростов": уйти нельзя остаться

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Никифор

bolivar161======Для чего им спускать штаны, чтобы приготовиться отодрать Ростов?))))

14:17 25 августа

bolivar161

Спускай штанишки Европа - Ростов идет!!!

10:18 25 августа

Никифор

Sernika А не замахнуться ли вам батенька (К.Б. Бердыев) на кубок Лиги Чемпионов?! ======И тут Остапа понесло)))

09:15 25 августа

Никифор

Alex Surovov=========== Ты чего на всех ветках постишь одно и то же? Я понимаю, что ты обделался на радостях, но писать да еще капс локом одно и то же, для этого надо быть олигофреном.

08:09 25 августа

Alex Surovov

РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.

07:05 25 августа

Sernika

А не замахнуться ли вам батенька (К.Б. Бердыев) на кубок Лиги Чемпионов?!

00:50 25 августа

Alex Surovov

Ростовский парадокс! Ростов заиграл под руководством капитана СКА Ростов Курбана Бердыева!

23:53 24 августа

Red G. Best

ну что там, Барса Бавария Реал, булки уже поджали?!) Ростов папка едет!

23:52 24 августа

sars882

заждались! через тернии к звездам!

23:48 24 августа

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