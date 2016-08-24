"Ростов": "Лига чемпионов, жди нас! Мы едем!"

"Ростов" в своем официальном твиттере выразил радость по поводу выхода в групповой турнир Лиги чемпионов после победы над "Аяксом" (4:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда.

– Лига чемпионов, жди нас! Мы едем! – говорится в сообщении в твиттере "Ростова". – К каждой трибуне подходят наши игроки сейчас! Это история!