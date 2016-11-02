"Ростов": какие шансы на выход в Лигу Европы?

Гол Антуана Гризманна на четвертой добавленной минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ростов" (2:1) незначительно изменил шансы российской команды на попадание в еврокубковую весну.

В случае ничьей в Мадриде ростовчане поднялись бы на третье место в своей группе, обойдя ПСВ. Однако двух очков после четырех туров нашему клубу все равно не хватило бы для продолжения борьбы за второе место в группе.

Теперь решающим для желто-синих станет матч в Эйндховене, победа в котором гарантирует им попадание в Лигу Европы.

В случае успеха в Голландии "Ростов" наберет четыре очка и однозначно опередит ПСВ. Либо по количеству заработанных баллов, либо по большему количеству очков, набранных в очном противостоянии. А вот поражение в Голландии станет роковым для южан даже в случае домашней победы над "Баварией".

Также во второй по значимости европейский турнир "Ростов" могут отправить:

– две ничьи при условии поражения ПСВ от "Атлетико";

– ничья 2:2 в Голландии, если у ПСВ будет худшая разность мячей;

– ничья 3:3, 4:4 и так далее, при условии, что исходы матчей ПСВ и "Ростова" в пятом туре будут одинаковы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Группа D

И В Н П М О 1. Атлетико 4 4 0 0 5-1 12 2. Бавария 4 3 0 1 11-3 9 3. ПСВ 4 0 1 3 4-9 1 4. Ростов 4 0 1 3 3-10 1

23 ноября. Ростов – Бавария, Атлетико – ПСВ.

6 декабря. Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.