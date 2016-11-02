01:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов": какие шансы на выход в Лигу Европы?

Вчера. Мадрид. "Атлетико" - "Ростов" - 2:1. 90+3-я минута. Победный гол Антуана ГРИЗМАННА. Фото REUTERS
Вчера. Мадрид. "Атлетико" - "Ростов" - 2:1. 90+3-я минута. Победный гол Антуана ГРИЗМАННА. Фото REUTERS
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Гол Антуана Гризманна на четвертой добавленной минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико""Ростов" (2:1) незначительно изменил шансы российской команды на попадание в еврокубковую весну.

 
Вчера. Мадрид. "Атлетико" - "Ростов" - 2:1. Срезка от Александра ГАЦКАНА (справа) позволила Антуану Гризманну оформить победный дубль в концовке.Как "Ростов" помог Гризманну сделать дубль

В случае ничьей в Мадриде ростовчане поднялись бы на третье место в своей группе, обойдя ПСВ. Однако двух очков после четырех туров нашему клубу все равно не хватило бы для продолжения борьбы за второе место в группе.

Теперь решающим для желто-синих станет матч в Эйндховене, победа в котором гарантирует им попадание в Лигу Европы.

В случае успеха в Голландии "Ростов" наберет четыре очка и однозначно опередит ПСВ. Либо по количеству заработанных баллов, либо по большему количеству очков, набранных в очном противостоянии. А вот поражение в Голландии станет роковым для южан даже в случае домашней победы над "Баварией".

Также во второй по значимости европейский турнир "Ростов" могут отправить:

– две ничьи при условии поражения ПСВ от "Атлетико";

– ничья 2:2 в Голландии, если у ПСВ будет худшая разность мячей;

– ничья 3:3, 4:4 и так далее, при условии, что исходы матчей ПСВ и "Ростова" в пятом туре будут одинаковы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Группа D

 

И

В

Н

П

М

О

1. Атлетико

4

4

0

0

5-1

12

2. Бавария

4

3

0

1

11-3

9

3. ПСВ

4

0

1

3

4-9

1

4. Ростов

4

0

1

3

3-10

1

23 ноября. Ростов – Бавария, Атлетико – ПСВ.
6 декабря. Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.

Определение мест команд в групповом раунде
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:
a) Результат игр между собой – очки;
b) Результат игр между собой – разница мячей;
c) Результат игр между собой – количество голов;
d) Результат игр между собой – голы в гостях;
e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";
f) Общая разность мячей;
g) Количество мячей, забитых во всех играх;
h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.

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