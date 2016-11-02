"Ростов": какие шансы на выход в Лигу Европы?

Гол Антуана Гризманна на четвертой добавленной минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ростов" (2:1) незначительно изменил шансы российской команды на попадание в еврокубковую весну.
В случае ничьей в Мадриде ростовчане поднялись бы на третье место в своей группе, обойдя ПСВ. Однако двух очков после четырех туров нашему клубу все равно не хватило бы для продолжения борьбы за второе место в группе.
Теперь решающим для желто-синих станет матч в Эйндховене, победа в котором гарантирует им попадание в Лигу Европы.
В случае успеха в Голландии "Ростов" наберет четыре очка и однозначно опередит ПСВ. Либо по количеству заработанных баллов, либо по большему количеству очков, набранных в очном противостоянии. А вот поражение в Голландии станет роковым для южан даже в случае домашней победы над "Баварией".
Также во второй по значимости европейский турнир "Ростов" могут отправить:
– две ничьи при условии поражения ПСВ от "Атлетико";
– ничья 2:2 в Голландии, если у ПСВ будет худшая разность мячей;
– ничья 3:3, 4:4 и так далее, при условии, что исходы матчей ПСВ и "Ростова" в пятом туре будут одинаковы. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Атлетико
|
4
|
4
|
0
|
0
|
5-1
|
12
|
2. Бавария
|
4
|
3
|
0
|
1
|
11-3
|
9
|
3. ПСВ
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4-9
|
1
|
4. Ростов
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-10
|
1
23 ноября. Ростов – Бавария, Атлетико – ПСВ.
6 декабря. Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.
Определение мест команд в групповом раунде
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:
a) Результат игр между собой – очки;
b) Результат игр между собой – разница мячей;
c) Результат игр между собой – количество голов;
d) Результат игр между собой – голы в гостях;
e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";
f) Общая разность мячей;
g) Количество мячей, забитых во всех играх;
h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.