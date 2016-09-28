"Ростов" и ПСВ сыграли вничью

"Ростов" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с ПСВ. Все четыре мяча были забиты до перерыва. Дважды Дмитрий Полоз выводил хозяев вперед, но оба раза голландская команда отыгрывалась: голы на счету Дэви Преппера и Люка де Йонга, который отличился в добавленное к первому тайму время. На 57-й минуте вратарь "Ростова" Сослан Джанаев отразил удар Преппера с 11-метровой отметки. Отметим, что это была первая встреча группового турнира Лиги чемпионов в Ростове-на-Дону.
В другой встрече 2-го тура "Атлетико" в Мадриде победил "Баварию". В следующем туре, 19 октября, "Ростов" примет "Атлетико", а ПСВ сыграет в Германии против "Баварии".
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа D
"РОСТОВ" (Россия) – ПСВ (Голландия) – 2:2 (2:2)
Голы: Полоз, 8 (1:0). Преппер, 14 (1:1). Полоз, 37 (2:1). Л.де Йонг, 45+2 (2:2).
Нереализованный пенальти: Преппер, 57 (вратарь).
"Ростов": Джанаев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Думбья, 77), Терентьев, Полоз (Препелицэ, 90).
ПСВ: Зут, Ариас, Морено, Шваб, Изима-Мирен, Виллемс, Гуардадо, Преппер, Хендрикс (Бергвайн, 63), Нарсингх (С.де Йонг, 73), Л.де Йонг.
Предупреждения: Терентьев, 39. Гуардадо, 52. Хендрикс, 57. Сесар Навас, 57.
Судьи: ТЮРПЕН, Бастьен, Бюке, Гренгор, Дано (все Франция).
28 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
foreverCSKAforever
*...до самой Севильи-Бенфики, которая в двух матчах одной какой-нибудь финала докажет тщетность бытия "базового клуба сборной".
01:03
foreverCSKAforever
Чую, сегодня шестой состав АЗ со скрипом будет обыгран (и то далеко не факт), но песни про атакующую игру, прославляющую отечественный футбол, будут петь до самой Севильи-Бенфики.
00:59
Cheremis57
Огромное спасибо футболистам "Ростова" за игру, которая держала в напряжении болельщиков весь матч! Участие "Ростова" в ЛЧ ещё больше закалит команду, новички притрутся и "Ростов" ещё поборется за золото в РПЛ!! Ждём красивой игры "Ростова" 2 октября против ЦСКА!!! Вперёд, "Ростов"!!!!
00:48
Rus_Witcher
Dolphin75 С учётом нереализованной пенки результат нормальный. Но с другой стороны - а где ещё выигрывать, как не у ПСВ дома? Больше негде............. Да что бздеть. "Краснодар" в прошлом году "Боруссию-Дорт" дома дернул. Понятно, не без доли везения, но а что "Ростову" бояться??? Уверен "Ростов"-"Бавария" 1-0
00:47
serzheo
Лошадки подтянулись, обороняются)))) Ишь, какие)) Да не в том дело сильнее ПСВ или Тоттенхем, по мне так одинаковы. Дело в трусости ЦСКА. Дело в игре ЦСКА. Дело в том, что ЦСКА, 4 год подряд, правдами и неправдами влезает в группу ЛЧ в РФПЛ, а потом - занимает четвертое место в ЛЧ, демонстрируя Великое Стояние на Москва- реке, и на других реках. Тем самым позорит Россию. А приходит Ростов и играет так как и должен играть. Встает вопрос. ЦСКА - а зачем Вы нужны ЛЧ? Страну позорить? Непонятно. Кому это надо?
00:45
foreverCSKAforever
Lsv1612, в ваших краях Бавария - Ростов не транслировали?
00:42
lsv1612
foreverCSKAforever похоже на детскую обиду.Ну сильнее Ростов как команда нежели ЦСКА.Да у армейцев есть игроки посильней,да и то пара-тройка иностранцев,но игры нет и не было.Газзаевское пни вперёд на Вагнера,перешло в Слуцкое пни вперёд на Думбию.Когда нормальные леги сбежали,в команде просто не знают что делать,иностранцы не так сильны,а русские только купались в чужой славе,в итоге не умеют ни создавать ни тем более обороняться,ведь создавали всегда другие.А у Ростова игра настоящая есть и даже когда то самый дырявый вратарь делает то,что легенда никогда в жизни не умел.Зависть .
00:25
историк79
Не трогайте Гранату - рвануть может. Подождём полгодика, глядишь, и настоится. Бердыев - мастер делать хорошие настойки
00:19
Pablo_75
AlexCS4 Я так понимаю, мегаантигерой матча - Гранат? ____________________ Ну а кто же ещё. Да вообще у ЦЗ больше всего шансов стать антигероем матча, больше даже чем у вратарей. Как говорили в советской номенклатуре, "расстрельная должность")))
00:14
историк79
А ещё мне понравился дон Ерохин. Причём наглостью своей понравился. Хорошее подспорье Калачёву. Хотя, может, и наоборот. Но Калачёв всё-таки имеет несколько иные задачи. Он всё-таки облигатный защитник и факультативно играет в нападении. У Ерохина функции распределены наоборот. Однако фланг работает, я вам скажу, благородные доны, работает!
00:14
Инквизитор 2013-9
историк79 /// Дыть... Согласен. Ещё клешнявые!)))
00:13
Басист
В общем, таки идём по отборочном сценарию: в первом матче нащупываем слабые места, в ответке рвём)
00:12
TimM
да с чего вы взяли, что ЛЧ это наш турнир? что у нас в стране многократные победители лч завелись? что ни год,то в финале полуфинале бутсы протираем? культура футбола в стране не такая.
00:12
AlexCS4
Я так понимаю, мегаантигерой матча - Гранат?
00:12
Басист
Мужики - красавцы! Джанаев - машина! Судейка - скандинав, хоть и француз) Ответные голы обидные и незаслуженные, как и пенальти. Сыгранной обороной в декабре порвем этот ПСВ всухую.
00:11
Jean4
Если бы команду еще немного не растащили, могли бы сыграть лучше, а так Гранат это судьба. Почему цска не может так играть не пойму? Трусливый Слуцкий.
00:09
foreverCSKAforever
Когда ЦСКА обыгрывал ПСВ дома 3:2, те были евроднищем, а сегодня оказалось, что нидерландцы круче МЮ, Тоттехэма и Атлетико. Завтра нам расскажут, что Маккаби и АЗ - это потенциальные финалисты ЛЧ.
00:09
Солист Мак
На минуточку, но Ростов играет в самой сильной группе ЛЧ. Навач, Мевля и Шранат впервые сыграли друг с другом на Альянс арене в присутствии 80000 человек. Большинство игроков Ростова никогда не играли при таком стечении зрителей, болеющих против.
00:08
Chipolollo
Голы то какие классные забил ростов ,комбинации скидочки коням до такого как пешком до луны
00:08
историк79
Инквизитор 2013-9 Гаттузо зол! Ростов в следующей игре с Атлетико ничейку зацепит- вангую. Причем Атлеты отыграются ближе к концу с левого пеналя. /// Твои слова да Богу в уши! Получить... с меня донские чабаки!///// Вангую: "Ростов" обыграет "Атлетико". Только чебаками уже не отделаешься))
00:07
Don Miguel
Ну, оклематься после 0-5, когда тебя растоптали, размазали и потом еще утрамбовали, не просто для любой команды. Так что ничья - это хорошо. Тем более, что голландцы в целом играли лучше. У Баварии вот, поле такой победы, крышу-то подснесло, Атлетике проиграли. По пенальти: ножонки-то наш соперничку заплел, хотя его об этом не просили. А рикошеты... так в футболе и не такие бывают.
00:06
Александр 7
"Ростов" хоть в штаны не наложил перед игрой, как ЦСКА с пельменем. Вышел ИГРАТЬ НА РАВНЫХ- а это главное...Учитывая всю неопределённость и чехарду в команде, то отыграли нормально. По крайней мере "Ростов" упрекнуть не в чем...
00:05
Баск
Спасибо Ростову. Молодцы. Джанаеву особое спасибо. В конце подустали к сожалению.
00:05
PallMall
Ростов собственными руками погубил свою игру - продали двух основных защитников перед Лигой. Так бы могли с большой вероятностью выйти в плей-офф.
00:05
van der sar
Не наша Лига,не по Сеньке шапка. Увы!
00:04
Геркулес Овсянкин
да что загадывать! кто вообще думал что Рубин обыграет Баварию на выезде, а казанцы набрали в матчах с каталонцами 4 очка, Интер Моуринью еле унес ноги и ничью тогда из Казани...........есть хорошая фраза - одно можно знать наверняка - ничего нельзя знать наверняка.........лично мой прогноз, Ростов наберет 5 очков
00:04
Chipolollo
Долпин а вот л. Ч как раз и безошибочная шкала для сравнения,ведь это уровень. А в чемпе нашем отстойном не забывай судьи будут лошадей за уши тянуть
00:03
Инквизитор 2013-9
Гаттузо зол! Ростов в следующей игре с Атлетико ничейку зацепит- вангую. Причем Атлеты отыграются ближе к концу с левого пеналя. /// Твои слова да Богу в уши! Получить... с меня донские чабаки!
00:03
Luchezarny
Респект Ростову и Бердыеву!!!
00:02
TimM
Да, Ростов не супер классная команда.И кто мешал супер классным занять 2 место и выступать в ЛЧ.Да хотя бы просто пройти отбор в ЛЕ.Считаю на фоне своих проблем Ростов выступает достойно и успехов этим парням в дальнейшем.
00:02