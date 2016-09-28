"Ростов" и ПСВ сыграли вничью

"Ростов" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с ПСВ. Все четыре мяча были забиты до перерыва. Дважды Дмитрий Полоз выводил хозяев вперед, но оба раза голландская команда отыгрывалась: голы на счету Дэви Преппера и Люка де Йонга, который отличился в добавленное к первому тайму время. На 57-й минуте вратарь "Ростова" Сослан Джанаев отразил удар Преппера с 11-метровой отметки. Отметим, что это была первая встреча группового турнира Лиги чемпионов в Ростове-на-Дону.

В другой встрече 2-го тура "Атлетико" в Мадриде победил "Баварию". В следующем туре, 19 октября, "Ростов" примет "Атлетико", а ПСВ сыграет в Германии против "Баварии".

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"РОСТОВ" (Россия) – ПСВ (Голландия) – 2:2 (2:2)

Голы: Полоз, 8 (1:0). Преппер, 14 (1:1). Полоз, 37 (2:1). Л.де Йонг, 45+2 (2:2).

Нереализованный пенальти: Преппер, 57 (вратарь).

"Ростов": Джанаев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Думбья, 77), Терентьев, Полоз (Препелицэ, 90).

ПСВ: Зут, Ариас, Морено, Шваб, Изима-Мирен, Виллемс, Гуардадо, Преппер, Хендрикс (Бергвайн, 63), Нарсингх (С.де Йонг, 73), Л.де Йонг.

Предупреждения: Терентьев, 39. Гуардадо, 52. Хендрикс, 57. Сесар Навас, 57.

Судьи: ТЮРПЕН, Бастьен, Бюке, Гренгор, Дано (все Франция).

28 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча