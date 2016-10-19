"Ростов" дома уступил "Атлетико"

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" – "Атлетико" – 0:1. Защитник хозяев Игорь КИРЕЕВ и автор победного гола Янник ФЕРРЕЙРА-КАРРАСКО. Фото REUTERS

"Ростов" на своем поле в матче группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Атлетико". Единственный мяч на 62-й минуте встречи забил нападающий Янник Феррейра-Карраско.

В другой встрече группы D "Бавария" разгромила ПСВ (4:1). Таким образом, после трех туров у "Ростова" и ПСВ по одному очку, лидирует в группе "Атлетико" (9 баллов), "Бавария" (6) – вторая. В следующем туре, 1 ноября, "Атлетико" примет "Ростов", а ПСВ – "Баварию".

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа D

"РОСТОВ" (Россия) – "Атлетико" (Испания) – 0:1 (0:0)

Гол: Феррейра-Карраско, 62.

"Ростов": Джанаев, Киреев, Гранат, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Полоз (Думбья, 77), Азмун (Препелицэ, 75).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тиагу, 90+1), Габи, Коке, Фернандо Торрес, Феррейра-Карраско (Ньигес, 89).

Предупреждения: Филипе Луис, 4. Мевля, 28. Хуанфран, 70.

Судьи: ОРСАТО, Карьолато, Манганелли, Маццолени, Руссо (все Италия).

19 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 15400 зрителей.

Трансляция матча "Ростов" – "Атлетико"