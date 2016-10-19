"Ростов" на своем поле в матче группового турнира Лиги чемпионов проиграл "Атлетико". Единственный мяч на 62-й минуте встречи забил нападающий Янник Феррейра-Карраско.
В другой встрече группы D "Бавария" разгромила ПСВ (4:1). Таким образом, после трех туров у "Ростова" и ПСВ по одному очку, лидирует в группе "Атлетико" (9 баллов), "Бавария" (6) – вторая. В следующем туре, 1 ноября, "Атлетико" примет "Ростов", а ПСВ – "Баварию".
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа D
"РОСТОВ" (Россия) – "Атлетико" (Испания) – 0:1 (0:0)
Гол: Феррейра-Карраско, 62.
"Ростов": Джанаев, Киреев, Гранат, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Полоз (Думбья, 77), Азмун (Препелицэ, 75).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тиагу, 90+1), Габи, Коке, Фернандо Торрес, Феррейра-Карраско (Ньигес, 89).
Предупреждения: Филипе Луис, 4. Мевля, 28. Хуанфран, 70.
Судьи: ОРСАТО, Карьолато, Манганелли, Маццолени, Руссо (все Италия).
19 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 15400 зрителей.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
Valdemarson
zagman ______________ ты чьих будешь, обморок? Может, за Кубань топишь? Или мясной? Или вообще хохол?
00:50
foreverCSKAforever
Denis Kovalev, согласен. Теперь болеем за Краснодар и сопереживаем Дандолку.
00:40
SIZ170
Ростов сыграл неплохо даже хорошо..... но Атлетико хорош.... ничего страшного набьют шишек и почувствуют игру на топ-уровне..... у Ростова с Бикеичем всё впереди если руководству это надо....
00:39
199
Ребята не волнуйтесь, в следующем розыгрыше ЛЧ, Ростов возьмёт реванш.
00:36
SUNDESIGN
"РОСТОВ" ДОМА УСТУПИЛ "АТЛЕТИКО"_____________в играх с большими клубами, на одном желании далеко не уедешь..разница в классе очевидна..
00:34
Фуля
А просто в шоке от МатчДом2ТВ. Судейка, известный по скандалам в 90-х поставил судье матча 4. При этом Безбородов за свои безобразия 5.
00:29
Пушкарь в теме
hattabych___________________ Плохо смотришь футбол,детка! По одному голевому моменту в каждом тайме(у Азмуна и Мусы).Вполне достаточно по такому матчу.У "мяса" и того бы не было!
00:23
AK-85
Denis Kovalev Не понимаю, как Вы, болельщики российского футбола, можете хаять свою, русскую команду?! Ростов - молодцы, ЦСКА вчера - в порядке! Болеем завтра за НАШИХ! ============================================================================================================= Да вот разное отношение к командам. Ростов и Краснодар действительно ощущаются нашими. К Московским командам (кроме Спартака, за который болею) равнодушное отношение. А вот Зенит не переношу, ничего нашего в нём не чувствую, игрушка Миллера и Со, за который все Петербуржцы должны болеть. Ещё эта позор арена, на которой та же питерская тусовка наворовала и на которую теперь весь город бесплатно горбатится, к примеру сотрудники Водоканала с высшим образованием охраняют стеклянные витрины...
00:22
serzheo
Если бы по такому принципу набирали в группу ВВС "Витязь" или Спецназ ГРУ - мы бы страну потеряли.
00:19
Пушкарь в теме
Не понравились реплики комментаторов МАТЧТВ.Как будто не Россию представляют,а какую-нибудь Албанию или Грецию.Позор! Патриотизм отсутствует как факт!
00:18
zagman
Dexty_07 ///// zagman, счет на табло у Лудогорца и Манчестера Сити. У Ростова - неплохой и логичный результат. ************** Я с тобой согласен, но драные обтруханные рейтузы всё равно обмочились из-за поражения "Ростова"! ))))))
00:15
hattabych
Как можно радоваться поражению, хоть и с минимальным счетом? Да оборонялись не плохо, но контригра не получалась и у Ростова никаких шансов выиграть не было. Даже счет 1-3 предпочтительней, это значит что команда провела хотя бы одну голевую атаку, а здесь даже моментов голевых не было.
00:12
serzheo
Вся пустая болтовня про "низкие скорости" идет от агентов, которые не пускают талантливых, но нищих ребят, начиная с детских школ. А потом мы получаем блатных - которые не понимают что они вообще на поле делают, типа Ленивого Коки. Вот и весь секрет инопланетного футбола из Испании. Это не они хороши - это мы плохи...
00:12
Баск
Думаю, Спартак от этого Атлетико штук 10 получил бы не меньше.
00:11
Гаттузо зол!
свинячка свой мегапупер класс в Европе уже показала, теперь смердит на другие наши клубы в бессильной злобе. Вы позорники проигрываете АЕКу с тем же счетом, что и Ростов. Где Атлетико и что за такая тля этот аек? Подумайте об этом. Хотя чем вам думать.
00:10
Dexty_07
zagman, счет на табло у Лудогорца и Манчестера Сити. У Ростова - неплохой и логичный результат.
00:10
zagman
Нормально обтруханные рейтузы сегодня глотнули! )))))) Счет на табло! )))))))
00:08
Гаттузо зол!
Тем кто в танке. Вы вспомните, как богатющий МС в первых ЛЧ возили. А ведь там состав был ого-го.
00:07
zagman
Драные обтруханные рейтузы (Задман) (Задтузо туп) (Вантузо), опять описываешь свои психические болезни? Молодец! ))))))))))) Пиши еще, туповатый клоун! )))))))))) А я посмеюсь над тобой! )))))))))))
00:04
Айртон
vectord86 Как надоели эти диванные аналитики. Ростов оч неплохо играл против лучшей защиты мира 00:01 --------------------- Против какой защиты?)) Атлетико с половины Ростова не вылазил.))
00:04
Seraffim
sergoX Проиграли топ-3 клубу всего Мира с минимальным счетом, но питерско-московские решалы и тут брызгают слюной))) 23:58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- По моему тут одни питерские, все никак не угомонятся и считают, что они бы сыграли достойнее, чем Ростов.
00:04
Denis Kovalev
Не понимаю, как Вы, болельщики российского футбола, можете хаять свою, русскую команду?! Ростов - молодцы, ЦСКА вчера - в порядке! Болеем завтра за НАШИХ!
00:03
Пушкарь в теме
А испанцы не впечатлили...Контроль мяча-это еще не гарантия победы.Повезло,что Ростов был в моменте с голом в меньшинстве.А так по нулям бы сгоняли.Не лидер группы Атлетико,ой не лидер!
00:03
half back
Дузер Да нормально он отыграл, ну да из под него прилетело, ну и что. Попробуй выти против грандов первый раз, у меня лично тоже все тряслось, но не на газоне а в бассейне, против двух чемпов РСФСР.
00:03
Дузер
Просто вынести голандцев и можно пить шампанское,боюсь у цска шансов взять еще очков очень мало и там 4 место практически обеспечено.
00:03
foreverCSKAforever
SergoX, а теперь еще и мадридские за ростовчан взялись. Куда пойти? Куда податься?
00:01
vectord86
Как надоели эти диванные аналитики. Ростов оч неплохо играл против лучшей защиты мира
00:01
Гаттузо зол!
Seraffim ///то что ты не думаешь и так давно понятно, мог и не уточнять. Жуй ботвинью и радуйся! кю
00:01
Дузер
Ростову надо один раз обыграть ПСВ и все,на продолжение весной рассчитывать было наивно при баварии и атлетико,а вот что бы попасть в ЛЕ надо просто обыграть голандцев и если ростов это сделает для него это будет превосходный результат!!!
00:00
Пушкарь в теме
А мне Ростов понравился! Да,играли весь матч в обороне,да,почти не имели моментов,да,Атлетико классно контролировал мяч.Но!!! Прекрасно работала подстраховка у россиян,отлично играл(впрочем,на своем обычном высоком уровне) Джанаев,не потерялся и Киреев,не запускали игроков соперника себе за спины,пропустили гол в меньшинстве(Мевле оказывали помощь).А когда пропустили гол,то и вовсе хорошо ходили в атаку.Уж не хуже вчерашнего ЦСКА это точно.
00:00