Российские клубы - шестые в рейтинге УЕФА

Российские клубы после матчей 3-х туров групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы сохранили шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. У французов, идущих в рейтинге пятыми, суммарный коэффициент последних пяти сезонов равен 48,165 балла, у нас – 46,932, у занимающих седьмую позицию португальцев – 45,499. Скорее всего, нашей задачей на ближайшие месяцы станет сохранение места в шестерке нежели, чем штурм первой пятерки. (Александр БОБРОВ)
shms
igorvasilevich, да это понятно про попадание и про бонусы. Я про то, кому выступать? В ЛЧ ЦСКА в очередном осеннем коматозе, для Ростова попадание в группу-уже чудо. В ЛЕ Зенит достойно выступает и Краснодар. Спартачок в группу не может попасть в очередной раз. Вот и прикинь, какие 6 команд и как будут выступать в еврокубках
01:09
igorvasilevich
AK-85 почему Бред что Россия в еврокубках на шестом месте на 90% заслуга легионеров, а вот сборная страны показывает где мы будем без легионеров в еврокубках.
00:48
igorvasilevich
shms есть разница две команды сразу попадают на прямую в лигу чемпионов что дает 8 бонусных очков. а если третья пробьется будет 12 очков бонусных. да и точно будет 3 клуба представлены без отбора в еврокубках. да и другие клубы начнут поздние играть по времени отборочные.
00:47
AK-85
grey174 Команды - шестые в рейтинге УЕФА, сборная - в шестом десятке рейтинга ФИФА. Все логично! Выйдут клубы на первое место, тогда и сборная в десятку вернется!!!============================================================ =============================================================================================================Бред!
00:45
shms
Да какое шестое место? Смысл какой? Шестое место дает право выступать 3-м клубам в ЛЧ и 3-м в ЛЕ. У нас пятая команда прошлого чемпионата не попадает в группу ЛЕ, а вторая команда не всегда выходит в группу ЛЧ. Сейчас 4 участника еврокубков бьются за то, чтобы Спам или Амкар попали в ЛЕ с шестого места.
00:44
igorvasilevich
Благодаря коневодов и мясных скоро мы упадем на 7 место.
00:42
grey174
Команды - шестые в рейтинге УЕФА, сборная - в шестом десятке рейтинга ФИФА. Все логично! Выйдут клубы на первое место, тогда и сборная в десятку вернется!!!
00:40
adamantane'
Vitalvass С таким говном как ЦСКА и Ростов далеко не убежишь 00:34 Vitalvass С таким говном как ЦСКА и Ростов далеко не убежишь 00:34 __________________________А твой "Срамтачок" (ведь за него же болеешь?) много бы очков в группе, будь он на их месте, набрал?
00:37
Vitalvass
С таким говном как ЦСКА и Ростов далеко не убежишь
00:34
adamantane'
Интересная расстановка запятых у автора в предложении с "нежели чем" )
00:33
adamantane'
Секрет Полишинеля, млин =)
00:32
машинист123рус
благодаря срамтаку только шестые
00:24