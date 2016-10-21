00:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Российские клубы - шестые в рейтинге УЕФА

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Российские клубы после матчей 3-х туров групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы сохранили шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. У французов, идущих в рейтинге пятыми, суммарный коэффициент последних пяти сезонов равен 48,165 балла, у нас – 46,932, у занимающих седьмую позицию португальцев – 45,499. Скорее всего, нашей задачей на ближайшие месяцы станет сохранение места в шестерке нежели, чем штурм первой пятерки. (Александр БОБРОВ)

Полная таблица коэффициентов УЕФА - в разделе "СЭ"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/uefarates/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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shms

igorvasilevich, да это понятно про попадание и про бонусы. Я про то, кому выступать? В ЛЧ ЦСКА в очередном осеннем коматозе, для Ростова попадание в группу-уже чудо. В ЛЕ Зенит достойно выступает и Краснодар. Спартачок в группу не может попасть в очередной раз. Вот и прикинь, какие 6 команд и как будут выступать в еврокубках

01:09

igorvasilevich

AK-85 почему Бред что Россия в еврокубках на шестом месте на 90% заслуга легионеров, а вот сборная страны показывает где мы будем без легионеров в еврокубках.

00:48

igorvasilevich

shms есть разница две команды сразу попадают на прямую в лигу чемпионов что дает 8 бонусных очков. а если третья пробьется будет 12 очков бонусных. да и точно будет 3 клуба представлены без отбора в еврокубках. да и другие клубы начнут поздние играть по времени отборочные.

00:47

AK-85

grey174 Команды - шестые в рейтинге УЕФА, сборная - в шестом десятке рейтинга ФИФА. Все логично! Выйдут клубы на первое место, тогда и сборная в десятку вернется!!!============================================================ =============================================================================================================Бред!

00:45

shms

Да какое шестое место? Смысл какой? Шестое место дает право выступать 3-м клубам в ЛЧ и 3-м в ЛЕ. У нас пятая команда прошлого чемпионата не попадает в группу ЛЕ, а вторая команда не всегда выходит в группу ЛЧ. Сейчас 4 участника еврокубков бьются за то, чтобы Спам или Амкар попали в ЛЕ с шестого места.

00:44

igorvasilevich

Благодаря коневодов и мясных скоро мы упадем на 7 место.

00:42

grey174

Команды - шестые в рейтинге УЕФА, сборная - в шестом десятке рейтинга ФИФА. Все логично! Выйдут клубы на первое место, тогда и сборная в десятку вернется!!!

00:40

adamantane'

Vitalvass С таким говном как ЦСКА и Ростов далеко не убежишь 00:34 Vitalvass С таким говном как ЦСКА и Ростов далеко не убежишь 00:34 __________________________А твой "Срамтачок" (ведь за него же болеешь?) много бы очков в группе, будь он на их месте, набрал?

00:37

Vitalvass

С таким говном как ЦСКА и Ростов далеко не убежишь

00:34

adamantane'

Интересная расстановка запятых у автора в предложении с "нежели чем" )

00:33

adamantane'

Секрет Полишинеля, млин =)

00:32

машинист123рус

благодаря срамтаку только шестые

00:24

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