Российские клубы - шестые в рейтинге УЕФА

Российские клубы после матчей 3-х туров групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы сохранили шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. У французов, идущих в рейтинге пятыми, суммарный коэффициент последних пяти сезонов равен 48,165 балла, у нас – 46,932, у занимающих седьмую позицию португальцев – 45,499. Скорее всего, нашей задачей на ближайшие месяцы станет сохранение места в шестерке нежели, чем штурм первой пятерки. (Александр БОБРОВ)

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