Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Победа ЦСКА над "Бенфикой" (2:0) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов позволила России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. В еще одном поединке среды "Спортинг" обыграл "Олимпиакос", но за счет разного количества стартовавших команд Россия получила больший коэффициент.

2 очка ЦСКА были поделены на 5 (0,400), а 2 очка "Спортинга" - на 6 (0,333). Таким образом, на счету России коэффициент 48,582, у Португалии - 43,748. Наша страна идет на 6-й строчке в рейтинге, которая дает возможность заявить на одну команду больше в Лиге чемпионов.

Отметим, в рейтинге этого сезона Россия с коэффициентом 7,800 занимает 4-е место. Выше - Англия (10,642), Испания (9,000) и Италия (9,000).