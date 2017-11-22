Россия уменьшила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

Ничья "Спартака" и "Марибора" (1:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов позволила России набрать 1 очко (0,2 балла) в рейтинг УЕФА. Суммарный коэффициент российских клубов на данный момент составляет 48,182 балла. Наша страна продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов.

"Монако" в 5-м туре главного еврокубкового турнира потерпел разгромное поражение от "Лейпцига" (1:4). Таким образом, Россия сократила отставание от Франции, в активе которой 51,081 балла. Располагающиеся на седьмой позицией португальцы имеют в своем активе 43,415 балла.

Свой Марибор "Спартака" // Это жуткое слово "Марибор" // "Спартак" - "Марибор": снова ничья

"Все в "Спартаке" подавлены. У "Марибора" почти не было шансов…"

Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?