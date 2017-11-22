Россия уменьшила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

Ничья "Спартака" и "Марибора" (1:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов позволила России набрать 1 очко (0,2 балла) в рейтинг УЕФА. Суммарный коэффициент российских клубов на данный момент составляет 48,182 балла. Наша страна продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов.
"Монако" в 5-м туре главного еврокубкового турнира потерпел разгромное поражение от "Лейпцига" (1:4). Таким образом, Россия сократила отставание от Франции, в активе которой 51,081 балла. Располагающиеся на седьмой позицией португальцы имеют в своем активе 43,415 балла.
Свой Марибор "Спартака" // Это жуткое слово "Марибор" // "Спартак" - "Марибор": снова ничья
"Все в "Спартаке" подавлены. У "Марибора" почти не было шансов…"
Как "Спартаку" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?
vanek00
Каких зарплат ? 2-4 ляма у топ клубов ? Зенит выносим за скобки. Если только с Францией и то если вынести тот же ПСЖ за скобки, но Парижские скобку на порядок жирнее. Возможно в обозримом будущем станет возможна 4 строча за счёт не пойми какой Италии, но это вилами по воде как говориться.
08:37
Валерий Милан-Монако
С учётом наших зарплат(амбиций мы обязаны обыгрывать Шерифы(Базели( и Мариборы((если хотим расти
08:31
Валерий Милан-Монако
исключительно за счет ужасного(неожиданного выступления Франции и Португалии((
08:26