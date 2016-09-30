Россия приблизилась к пятому месту в рейтинге УЕФА

Российские клубы усилиями "Зенита", "Краснодара" и "Ростова" сохранили отрыв от основных конкурентов в борьбе за шестое место в рейтинге УЕФА португальцев и сумели приблизиться к французам. Наш суммарный коэффициент за последние пять сезонов равен 46,332, у Португалии – 44,665, у идущей пятой Франции – 46,999. Напомним, что шестая страна рейтинга в еврокубковом сезоне-2018/19 получит право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба. (Александр БОБРОВ)