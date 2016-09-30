Россия приблизилась к пятому месту в рейтинге УЕФА

Российские клубы усилиями "Зенита", "Краснодара" и "Ростова" сохранили отрыв от основных конкурентов в борьбе за шестое место в рейтинге УЕФА португальцев и сумели приблизиться к французам. Наш суммарный коэффициент за последние пять сезонов равен 46,332, у Португалии – 44,665, у идущей пятой Франции – 46,999. Напомним, что шестая страна рейтинга в еврокубковом сезоне-2018/19 получит право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба. (Александр БОБРОВ)
Константин Срулевич Наумов
> Валет Тула: не пускайте коней в европу!!! посмотрите за последние 5 лет стабильно последнее место в группе!!! позор нашей страны эта команда!!! ///// Согласен. Только московский Спартак, чьё грозное имя пугает всех от Кошице до Ларнаки способен достойно представлять нашу страну на международной арене.
01:18
Валет Тула
не пускайте коней в европу!!! посмотрите за последние 5 лет стабильно последнее место в группе!!! позор нашей страны эта команда!!! хуже чем Бате!!!
01:08
Фомальчуган
Французы потеряли бдительность, им порвали евроочко.
01:04
Фомальчуган
Второй бал Криштиану Ростова не переживёт, за Пьера Безухова выйдет.
01:02
xueks
ну зениту надо было только не лажануть с аз, а вот краснодар конкурента по евроочкам снял
01:02
ladafan
2 клуба с 5 по 6 вроде и от португалов не сохранили а увеличили(был ровно 1 бал)
00:32
Андрей Палыч 1979
Цыплят по осени считают
00:32
Пиитерец
Да, пока одни в космос летают, другие рейтинг поднимают...
00:22
sozerzator
В ЛЧ два клуба по нынешним временам? Не надо такого счастья! Лучше замахнуться на трофей в ЛЕ.
00:15
DJDF
Не ПУСКАЙТЕ спартак в Европу!!!
00:14
HerculesKolya
Дак там же по новым правилам страны с 5 по 7 места два клуба в любом случае заявят по 2 клуба в ЛЧ!
00:13