00:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Россия приблизилась к пятому месту в рейтинге УЕФА

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Российские клубы усилиями "Зенита", "Краснодара" и "Ростова" сохранили отрыв от основных конкурентов в борьбе за шестое место в рейтинге УЕФА португальцев и сумели приблизиться к французам. Наш суммарный коэффициент за последние пять сезонов равен 46,332, у Португалии – 44,665, у идущей пятой Франции – 46,999. Напомним, что шестая страна рейтинга в еврокубковом сезоне-2018/19 получит право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба. (Александр БОБРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Константин Срулевич Наумов

> Валет Тула: не пускайте коней в европу!!! посмотрите за последние 5 лет стабильно последнее место в группе!!! позор нашей страны эта команда!!! ///// Согласен. Только московский Спартак, чьё грозное имя пугает всех от Кошице до Ларнаки способен достойно представлять нашу страну на международной арене.

01:18

Валет Тула

не пускайте коней в европу!!! посмотрите за последние 5 лет стабильно последнее место в группе!!! позор нашей страны эта команда!!! хуже чем Бате!!!

01:08

Фомальчуган

Французы потеряли бдительность, им порвали евроочко.

01:04

Фомальчуган

Второй бал Криштиану Ростова не переживёт, за Пьера Безухова выйдет.

01:02

xueks

ну зениту надо было только не лажануть с аз, а вот краснодар конкурента по евроочкам снял

01:02

ladafan

2 клуба с 5 по 6 вроде и от португалов не сохранили а увеличили(был ровно 1 бал)

00:32

Андрей Палыч 1979

Цыплят по осени считают

00:32

Пиитерец

Да, пока одни в космос летают, другие рейтинг поднимают...

00:22

sozerzator

В ЛЧ два клуба по нынешним временам? Не надо такого счастья! Лучше замахнуться на трофей в ЛЕ.

00:15

DJDF

Не ПУСКАЙТЕ спартак в Европу!!!

00:14

HerculesKolya

Дак там же по новым правилам страны с 5 по 7 места два клуба в любом случае заявят по 2 клуба в ЛЧ!

00:13

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