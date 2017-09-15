Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Российские клубы на этой еврокубковой неделе заработали 6 очков в рейтинг УЕФА. ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл "Бенфику" (2:1), а "Зенит" в Лиге Европы разгромил "Вардар" (5:0). "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" (1:1), а "Локомотив" - с "Копенгагеном" (0:0). Тем самым копилка России пополнилась 1,2 балла.

Португальские команды заработали 5 очков - победы одержали "Спортинг" и "Брага", а "Витория Гимарайнш" сыграла вничью. "Порту" и "Бенфика" свои матчи проиграли. К общему рейтингу Португалии добавилось 0,833 балла.

Таким образом, Россия увеличила свой отрыв в борьбе за шестое место, которое дает право заявить в Лигу чемпионов 3 команды. На счету нашей страны 45,382 балла, у Португалии - 41,581.