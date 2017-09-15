Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Российские клубы на этой еврокубковой неделе заработали 6 очков в рейтинг УЕФА. ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл "Бенфику" (2:1), а "Зенит" в Лиге Европы разгромил "Вардар" (5:0). "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" (1:1), а "Локомотив" - с "Копенгагеном" (0:0). Тем самым копилка России пополнилась 1,2 балла.
Португальские команды заработали 5 очков - победы одержали "Спортинг" и "Брага", а "Витория Гимарайнш" сыграла вничью. "Порту" и "Бенфика" свои матчи проиграли. К общему рейтингу Португалии добавилось 0,833 балла.
Таким образом, Россия увеличила свой отрыв в борьбе за шестое место, которое дает право заявить в Лигу чемпионов 3 команды. На счету нашей страны 45,382 балла, у Португалии - 41,581.
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спортинг Л
- Спартак (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Порту
- Вардар (футбол)
- Копенгаген
- Брага
- Марибор
- Витория Гимарайнш
serzheo
Басист____ Ну я и говорю. Краснодара, Ростова нет. Есть Москва, вот мы и поглядим, как они круты, не на страницах СЭ, а на деле.
01:12
Алехандрохорс
Если в следующем раунде ещё очков 5-6 добавим, то дело пойдет. И между нашими клубами надо какой-нибудь приз учредить за наибольшее количество очков в сезоне в копилку рейтинга. Типа 1 лям $ из Президентского резерва)))
01:08
Басист
Серж, так в том-то и беда, что ПСЖ тянет за троих. А у нас стабильно 1-2 команды тащат. В этом году хоть армейцы чего-то принесут нежданчиком, кажется
01:08
serzheo
Францию уже давно пора обходить, там окромя ПСЖ играть некому. Никчемный чемп.
01:05
serzheo
Ну че, Москва, мы ждем ваших вложений в копилку конторы.
01:04
Басист
Запас хороший, по итогам сезона шестыми останемся
01:02
Алехандрохорс
И всё-таки лягушатников надо держать на прицеле. Кто знает как там карта ляжет, если все в весну пролезет? Португезы уже не конкуренты. Сами их убираем.
01:02
Басист
Спринт === Для чего комментить, абсолютно не зная матчасть? Есть и очки, и баллы.
01:01
crazysun78
заявим 3 ЛЧ + 3 ЛЕ... с чем потом и облажаемся деля остаток на 6... Португезы нас и обгонют.. Так и будем меняться местами с периодичностью в 3-4-5 лет... ибо до франции все-таки не дотянем... во всяком случае пока
00:55
вояка
Откровенно говоря вся эта наша суета с подсчётом кэфа в еврокубках вызывает иронию. На мой взгляд нет у нас нынче трёх команд, которые могли бы достичь больших высот в ЛЧ; нет даже одной, но чтоб уверенно в плове прошла хотя бы первый раунд ..... ну нет и хоть тут тресни!!! Кэф хорош для лучшей пятёрки чемпов в европе, а мы .... серый антураж (пока во всяком случае). А наблюдать за беспомощностью своих - как-то не вдохновляет. Хотя конечно же надо стремиться ..... но чересчур остро переживать по этому вопросу нет смысла.
00:49
shpasic
Краснодар, конечно, подвёл в этом году.
00:43
HAZELSAMARA
Ну да - Россия набрала шесть очков, делящихся на пять, а Португалия пять очков, делящихся на шесть. При этом у нас все четыре игры были выездными, а у Португалии три из пяти - домашними. Неплохой промежуточный итог, тем более что на моей памяти это в первый раз, когда первый тур групповой стадии пройден без поражений.
00:41
regiment
ливер уже не тот. обыгрывать надо
00:37
redgy
но этот сезон должны затащить.. в следующем будет интереснее, когда поменяемся знаменателем)
00:35
redgy
в след. туре подпустим, все таки ливер,мю, сосьедад и неизвестный злин в черкизово (чем не тосно)
00:34
Курт Лямке
ЦСКА в очном споре взял очки - это особо ценно... В любом случае - новость хорошая!
00:34
голос из Санкт-Петербурга
Опять "тащат" ЦСКА и ЗЕНИТ.
00:31
Фуля
Подождите радоваться, Спартак как всегда сделает своё черное дело.
00:27
Баск
Хоть я и болельщик Зенита, но главное в этом туре сделал ЦСКА.
00:20