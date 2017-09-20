Россия не сможет претендовать на финалы еврокубков в 2020 году

Исполком УЕФА принял решение, согласно которому Россия как одна из стран-организаторов чемпионата Европы 2020 года не сможет претендовать на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что такое решение позволит принять решающие матчи крупных турниров другим странам.

- Исполком УЕФА одобрил и утвердил предложение о том, что страны-организаторы чемпионата Европы 2020 года не смогут претендовать на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в том же году, - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, - Таким образом, 13 стран избавятся от дополнительного давления перед Евро-2020, плюс это даст шанс провести большие матчи другим ассоциациям.

В союзе отметили, что это решение не распространяется на Суперкубок УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах 13 стран. Матчи турнира, помимо Санкт-Петербурга, примут Лондон (Англия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Глазго (Шотландия).