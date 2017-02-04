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Россия может подать заявку на проведение финала еврокубка в 2019 году

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Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что Россия может подать заявку на проведение финала одного из еврокубков в 2019 году. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что клуб хочет принять Суперкубок УЕФА на своем новом стадионе, но не ранее 2019 года.

– Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность, – цитирует ТАСС Мутко. – Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам.

Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9 декабря. Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3996801

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