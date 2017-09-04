Роша включен в заявку "Спартака" на Лигу чемпионов

УЕФА огласил заявку "Спартака" на групповой турнир Лиги чемпионов. В списке футболистов оказался новый нападающий команды Педро Роша. Всего красно-белые заявили на турнир 29 игроков.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко*.

Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков*, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов, Андрей Ещенко.

Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернанду, Зелимхан Бакаев*, Александр Самедов, Артем Самсонов, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Солтмурад Бакаев*.

Нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

Позиции по сайту УЕФА.

Напомним, что столичный клуб попал в группу E Лиги чемпионов, где встретится с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором". Первую игру "Спартак" проведет в Словении 13 сентября.

* – список B.