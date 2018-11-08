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Роналду забил первый гол за "Ювентус" в Лиге чемпионов. И показал пресс

Вот так Криштиану Роналду отпраздновал гол в ворота "МЮ". Фото REUTERS
Вот так Криштиану Роналду отпраздновал гол в ворота "МЮ". Фото REUTERS
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Нападающий "Ювентуса"  Криштиану Роналду забил первый гол за туринский клуб в Лиге чемпионов. 33-летний португалец отличился в матче 4-го тура группового этапа этого турнира против "Манчестер Юнайтед".

На 65-й минуте Роналду забил ударом в касание после передачи из глубины поля, выполненной защитником Леонардо Бонуччи.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. Он принял участие в 12 играх за туринский клуб и забил 7 голов в серии А.

Ювентус - Манчестер Юнайтед

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