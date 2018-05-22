Роналду: "Я предпочел бы встретиться с "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду хотел бы играть против "красных дьяволов" в предстоящем финале Лиги чемпионов. Об этом он заявил журналистам на дне открытых СМИ Мадрида.

– Финал – это всегда особый случай, я бы предпочел видеть "Манчестер Юнайтед" в качестве соперника, - сказал 33-летний португалец, - Однако "Ливерпуль" заслуживает уважения. Они заслужили этот финал, и нам будет нелегко противостоять им".

Роналду выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов португалец принял участие в 12 матчах, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.