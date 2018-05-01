21:50 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду вышел на второе место по числу матчей в Лиге чемпионов


Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" стал 152-м в этом турнире для нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Таким образом, 33-летний португалец обошел бывшего полузащитника "Барселоны" Хави (151) и вышел на второе место по числу игр в главном еврокубке.

Первое место по этому показателю удерживает бывший вратарь и капитан "Реала" Икер Касильяс (167).

Напомним, первая игра между "Реалом" и "Баварией", состояшаяся в Мюнхене 25 апреля, завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

Трансляция матча "Реал" - "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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