Роналду сыграл в 400-м матче за "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Эта встреча стала для португальца 400-й в составе мадридского клуба.
Напомним, Роналду с 2009 года выступает за "Реал", в который он перешел из "Манчестер Юнайтед".
Трансляция матча "Боруссия" - "Реал"
400 - Cristiano Ronaldo va disputer son 400e match pour le Real Madrid toutes compétitions confondues. Légende. pic.twitter.com/2PedHoFTTO– OptaJean (@OptaJean) 26 сентября 2017 г.