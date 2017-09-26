Роналду сыграл в 400-м матче за "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Эта встреча стала для португальца 400-й в составе мадридского клуба.

Напомним, Роналду с 2009 года выступает за "Реал", в который он перешел из "Манчестер Юнайтед".

Трансляция матча "Боруссия" - "Реал"