Роналду сравнил себя, Марселу и Каземиру с тремя мушкетерами

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фотографию с партнерами по команде Марселу и Каземиру. Снимок сделан в аэропорту - сегодня, 20 ноября, мадридцы вылетели на Кипр на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ.

- 3 мушкетера, - написал Роналду в подписи к фотографии.

Напомним, после 4 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав 7 очков. Отставание от идущего первым "Тоттенхэма" составляет 3 балла. Роналду принял участие во всех играх команды в турнире, на счету португальца 6 голов. Его партнеры по команде не отметились результативными действиями.

Матч АПОЭЛ - "Реал" состоится 21 ноября. Начало игры - 22.45 по московскому времени.