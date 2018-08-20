Роналду, Салах и Модрич поборются за звание игрока года по версии УЕФА

УЕФА на официальном сайте объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока сезона-2017/18. В список вошли экс-нападающий "Реала", игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах и полузащитник "Реала" Лука Модрич. Мадридцы выиграли Лигу чемпионов в третий раз подряд, ливерпульцы были их соперниками по финалу.
В расширенный список игроков, которые претендовали на приз лучшего в сезоне, входили Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Рафаэль Варан ("Реал"), Эден Азар ("Челси") и Серхио Рамос ("Реал").
Списки номинантов на другие награды УЕФА:
лучший вратарь: Алиссон ("Рома"*), Кейлор Навас ("Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"*);
лучший защитник: Рафаэль Варан, Марселу, Серхио Рамос (все – "Реал");
лучший полузащитник: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити");
лучший нападающий: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"*).
лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин, Антуан Гризманн (оба - "Атлетико"), Димитри Пайет ("Марсель").
* – указаны клубы, за которые игроки выступали в прошлом сезоне.
Призы будут вручены 30 августа во время гала-вечера, в рамках которого состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2018/19.
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- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Челси
- Марсель
- Манчестер Сити
- Рома
- Ливерпуль
- Атлетико
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Диего Годин
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
- УЕФА
- Лука Модрич
- Эден Азар
- Марселу Виейра
- Кевин де Брейне
- Рафаэль Варан
- Мохамед Салах
- Кейлор Навас
- Антуан Гризманн
- Димитри Пайет
- Кильян Мбаппе
- Алиссон