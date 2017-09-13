Роналду - рекордсмен Лиги чемпионов по числу выходов в "старте" из полевых игроков

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в стартовом составе среди полевых игроков. Португалец появлялся на поле с первых минут в 136 играх из 145 проведенных. Рекордной для него стала сегодняшняя встреча против АПОЭЛ.

Cristiano Ronaldo has started more games than any outfield player in Champions League history.



145 games 🏃

136 starts ▶️



Record breaker. 🙌 pic.twitter.com/QstyQhMpwF – Squawka Football (@Squawka) 13 сентября 2017 г.

Также Роналду является рекордсменом по числу голов в турнире (105), а также провел больше всех матчей из действующих полевых игроков.

Трансляция матча "Реал" - АПОЭЛ