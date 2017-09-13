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22:07 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду - рекордсмен Лиги чемпионов по числу выходов в "старте" из полевых игроков

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в стартовом составе среди полевых игроков. Португалец появлялся на поле с первых минут в 136 играх из 145 проведенных. Рекордной для него стала сегодняшняя встреча против АПОЭЛ

Также Роналду является рекордсменом по числу голов в турнире (105), а также провел больше всех матчей из действующих полевых игроков.

Трансляция матча "Реал" - АПОЭЛ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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