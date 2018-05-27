Роналду - рекордсмен Лиги чемпионов по 8 статистическим показателям

Нападающий Криштиану Роналду, в третий раз подряд выигравший в составе "Реала" Лигу чемпионов, лидирует по восьми статистическим показателям, сообщает Squawka. Накануне, 26 мая, 33-летний португалец помог своей команде обыграть в решающем матче еврокубкового турнира "Ливерпуль" (3:1).

Форвард "королевского клуба" является лучшим по количеству голов в Лиге чемпионов (120), побед (97) и титулов (5). Кроме того, ему принадлежат рекорды по наибольшему количеству голов за один сезон (17), календарный год (19), а также по продолжительности голевой серии (11 матчей).

Также Роналду лидирует по количеству сезонов, в которых он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (7) и по числу финалов, в которых он отмечался забитыми мячами (3).