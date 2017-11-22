Роналду повторил рекорд Дель Пьеро и Реброва в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отличился в матче группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. Форвард забивает в стартовых пяти играх группового турнира. Раньше это удавалось только двоим игрокам - Алессандро Дель Пьеро в "Ювентусе" (сезон-1995/96) и Сергею Реброву в киевском "Динамо" (сезон-1997/98).

Через пять минут Роналду забил второй мяч и улучшил собственный рекорд по количеству игр турнира, в которых он отличался более одного раза. На данный момент не меньше двух голов он забивал в 32 встречах Лиги чемпионов. Вторым по данному показателю идет форвард "Барселоны" Лионель Месси - 27 игр.