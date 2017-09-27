Роналду получил памятную футболку за 400 матчей в составе "Реала"

"Реал" в своем Твиттере опубликовал фотографию форварда Криштиану Роналду с партнерами по команде и памятной футболкой, посвященной 400 матчам в составе "королевского клуба". Юбилейной для португальца стала встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1).
Отметим, что Роналду во встрече с немецким клубом оформил дубль. Эти мячи стали для 32-летнего нападающего 411-м и 412-м соответственно.
⭐ @Cristiano ⭐– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 27 сентября 2017 г.
🆚 400 matches
⚽ 412 goals#HalaMadrid pic.twitter.com/GPBd6zn85d