Роналду получил памятную футболку за 400 матчей в составе "Реала"

"Реал" в своем Твиттере опубликовал фотографию форварда Криштиану Роналду с партнерами по команде и памятной футболкой, посвященной 400 матчам в составе "королевского клуба". Юбилейной для португальца стала встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1).

Отметим, что Роналду во встрече с немецким клубом оформил дубль. Эти мячи стали для 32-летнего нападающего 411-м и 412-м соответственно.