Роналду - первый игрок, забивший 50 мячей в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поразил ворота "Атлетико" на 10-й минуте первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Каземиру сделал передачу на португальца, которому никто не помешал отправить мяч в сетку ворот головой с 4-х метров. Этот гол стал для 32-летнего форварда 11-м в полуфиналах турнира, и по этому показателю он догнал легендарного игрока мадридцев Альфредо Ди Стефано.

Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории, который достиг отметки в 50 мячей в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"