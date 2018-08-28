Роналду – о лучшем голе сезона: "Никогда не забуду реакцию стадиона"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в Твиттере поблагодарил болельщиков, проголосовавших за его гол в номинации за звание лучшего мяча сезона-2017/18. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов португалец, выступавший тогда за "Реал", послал мяч в ворота своей нынешней команды эффектным ударом через себя. За форварда "старой синьоры" проголосовало 197 496 из 346 915 человек.
"Спасибо всем, кто проголосовал за меня, – написал Роналду. – Никогда не забуду тот момент, особенно реакцию фанатов на стадионе".
Ранее сам Роналду заявлял, что считает этот гол лучшим в своей карьере.
Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 28 августа 2018 г.