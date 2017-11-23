Роналду номинирован на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду претендует на получение звания лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. В матче 5-го тура группового турнира против АПОЭЛ (6:0) португалец оформил дубль, а также отдал результативную передачу.
Также на звание лучшего игрока недели претендуют Неймар ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико"), Эден Азар ("Челси"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Лоренцо Инсинье ("Наполи").
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Челси
- Тоттенхэм
- Атлетико
- Бавария
- Наполи
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- УЕФА
- Эден Азар
- Роберт Левандовски
- Лейпциг (футбол)
- АПОЭЛ
- Лига чемпионов
- Лоренцо Инсинье
- Харри Кейн
- Янник Феррейра-Карраско
- Тимо Вернер
shpasic
а как же Акинфеев?!
13:28
oleg.bob
А где Виллиан?
13:06