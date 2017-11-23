Роналду номинирован на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду претендует на получение звания лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. В матче 5-го тура группового турнира против АПОЭЛ (6:0) португалец оформил дубль, а также отдал результативную передачу.

Также на звание лучшего игрока недели претендуют Неймар ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико"), Эден Азар ("Челси"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Лоренцо Инсинье ("Наполи").

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