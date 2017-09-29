Роналду назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал победителем голосования за звание лучшего игрока 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, набрав 35 процентов голосов. Португальский форвард в гостевой встрече с дортмундской "Боруссией" (3:1) оформил дубль.

После двух матчей на счету Роналду 4 гола. Он делит второе-третье места с форвардом "Севильи" Виссамом Бен-Йеддером. Лидирует в списке бомбардиров нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.