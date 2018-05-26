Роналду назвал свой биологический возраст

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что пока не думает о завершении карьеры. Накануне 33-летний португалец рассказал о том, чем займется после ухода из футбола.

- Прямо сейчас мой биологический возраст - 23 года, - цитирует Goal Роналду. - У меня еще много времени, я могу играть до 41 года. Я чувствую себя хорошо и не могу жаловаться.

Напомним, в сезоне-2017/18 Роналду принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 44 мяча с сделав 8 голевых передач.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится сегодня, 26 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени.