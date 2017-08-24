Роналду набрал больше голосов, чем Буффон и Месси вместе взятые

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в голосовании за лучшего ирока прошлого сезона по версии УЕФА набрал 482 очка. На счету форварда "Барселоны" Лионеля Месси 141 балл, у голкипера Джанлуиджи Буффона - 109.

Напомним, список из трех игроков был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр Бобров.