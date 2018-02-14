21:36 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду и Бензема – в атаке "Реала" на игру с "ПСЖ"

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"Реал" в своем официальном Твиттере объявил состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Отметим, что в запасе остался полузащитник Гарет Бэйл, в атаке мадридцев выйдут Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Навас – Начо, Варан, Рамос, Марселу – Каземиру, Кроос, Модрич, Иско – Бензема, Роналду.

Запасные: Касилья, Бэйл, Тео Эрнандез, Васкес, Ашраф Хакими, Асенсио, Ковачич.

Матч "Реал" – "ПСЖ" пройдет сегодня в Мадриде. Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гнойный

нагнем лягушатников:)

22:22

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