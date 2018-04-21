"Роналду должен был поступить так же, как и я": 13-летний итальянский футболист намеренно пробил пенальти мимо

Необычный эпизод произошел в детском итальянском футболе. Во встрече "Априлья" - "Коннект" арбитр назначил пенальти в ворота второй команды. 13-летний игрок "Априльи" Николо Франческотти, на котором были нарушены правила, посчитав, что судья принял неверное решение, подошел к мячу и намеренно пробил мимо, заслужив аплодисменты зрителей и соперников.
- Фола на мне не было, - сказал Николо в интервью Latina Oggi. - Я видел, что у арбитра возникали сложности - это был его первый матч. Никто мне не советовал бить мимо, просто я понял, что это будет самым правильным решением.
Будучи фанатом "Ювентуса", молодой футболист, до сих пор переживающий вылет туринцев из Лиги чемпионов от "Реала", добавил: "Роналду должен был поступить так же, как и я".
Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу "Асприльи", Франческотти записал на свой счет хет-трик. (Егор БЫЧКОВ)
Berkut-7
Мелкий сопляк решил попиариться своим благородством при счёте 6-0 в его пользу)) Такой маленький ,а уже гнилой в своей душёнке)
12:46
Ю.Ю.
Странно... Сам футболёр заявляет, что нарушения на нём не было, но телезрители уверены в обратном))
12:23
PitersS
В России, если человек найдет кошелек, то, вряд ли, понесет его в бюро находок, а в других странах, иногда, и бывает. Вопрос воспитания и моральных принципов. Боюсь, мало кто из наших это понимает.. Поэтому у нас все на мошенничестве и воровстве, и это не вызывает протеста-все и сами не проч..
12:21
+-=0
девочки , внимательно читаем , матч закончился со счётом 6-0, где написано , что он не забил пенальти при счёте 6-0???
11:56
сабзеро
Такие поступки оцениваются при счете 1:1, а не 6:0
11:32
streletc1783
Звезда!Помню.
10:26
Hetfield10
Со всеми согласен.Еще бы красную дал бы ему за не уважение к судье.
10:12
Ивелин Закамский
Фол конечно был. Такое высокомерие и отсутствие игровой дисциплины надо лечить долгой выдержкой на скамейке и допонительными тренировками. Иначе такой игрок может полностью испортить моральную атмосферу в команде.
09:46
RBrooks
Serenky25 абсолютно согласен. Он молодец конечно, но когда на кону большие деньги и реальные результаты - он так уже не поступит.
09:43
Serenky25
Ну во-первых пенальти был. Детский конечно и игрок не упал. Но был. Упал бы у нас в РФПЛ. Точно поставили. Читаешь интервью некоторых "пенальтистов": Меня ударили по ноге и я упал. А во-вторых при счете 6-0 на первенство двора легко играть в благородство. P.s. В том матче болел за Ювентус. Пенальти был. Жаль конечно.
09:20