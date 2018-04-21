"Роналду должен был поступить так же, как и я": 13-летний итальянский футболист намеренно пробил пенальти мимо

Необычный эпизод произошел в детском итальянском футболе. Во встрече "Априлья" - "Коннект" арбитр назначил пенальти в ворота второй команды. 13-летний игрок "Априльи" Николо Франческотти, на котором были нарушены правила, посчитав, что судья принял неверное решение, подошел к мячу и намеренно пробил мимо, заслужив аплодисменты зрителей и соперников.

- Фола на мне не было, - сказал Николо в интервью Latina Oggi. - Я видел, что у арбитра возникали сложности - это был его первый матч. Никто мне не советовал бить мимо, просто я понял, что это будет самым правильным решением.

Будучи фанатом "Ювентуса", молодой футболист, до сих пор переживающий вылет туринцев из Лиги чемпионов от "Реала", добавил: "Роналду должен был поступить так же, как и я".

Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу "Асприльи", Франческотти записал на свой счет хет-трик. (Егор БЫЧКОВ)