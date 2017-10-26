Роналду - 8-й по средней результативности в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не входит в пятерку лучших игроков Лиги чемпионов по средней результативности в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. КПД португальского форварда, который в 147 матчах в главном еврокубковом турнире забил 110 мячей, равен 0,76.
Лидером рейтинга лучших игроков по средней результативности в Лиге/Кубке чемпионов (среди игроков, проведших не менее 20 матчей) является бывший форвард "Баварии" Герд Мюллер. На счету нападающего, который выступал за мюнхенцев с 1964 по 1979 год, 34 гола в 35 матчах (0,97 гола за игру).
Cредняя результативность в Лиге/Кубке чемпионов
|Место
|Игрок
|Клуб
|Голы/матчи
|КПД
|1
|Герд Мюллер
|"Бавария"
|34/35
|0,97
|2
|Жозе Альтафини
|"Милан", "Ювентус"
|24/28
|0,86
|3
|Ференц Пушкаш
|"Гонвед", "Реал"
|35/41
|0,85
|4
|Альфредо Ди Стефано
|"Реал"
|49/58
|0,84
|5
|Лионель Месси
|"Барселона"
|97/118
|0,82
|6
|Агуаш
|"Бенфика"
|18/22
|0,82
|7
|Жан-Пьер Папен
|"Марсель", "Милан"
|28/37
|0,76
|8
|Криштиану Роналду
|"МЮ", "Реал"
|111/147
|0,76
|9
|Эйсебио
|"Бенфика"
|47/63
|0,75
|10
|Руд ван Нистелрой
|ПСВ, "МЮ", "Реал
|60/87
|0,7
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
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