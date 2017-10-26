Роналду - 8-й по средней результативности в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не входит в пятерку лучших игроков Лиги чемпионов по средней результативности в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. КПД португальского форварда, который в 147 матчах в главном еврокубковом турнире забил 110 мячей, равен 0,76.

Лидером рейтинга лучших игроков по средней результативности в Лиге/Кубке чемпионов (среди игроков, проведших не менее 20 матчей) является бывший форвард "Баварии" Герд Мюллер. На счету нападающего, который выступал за мюнхенцев с 1964 по 1979 год, 34 гола в 35 матчах (0,97 гола за игру).

Cредняя результативность в Лиге/Кубке чемпионов