22:10 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду - 8-й по средней результативности в Лиге чемпионов


Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не входит в пятерку лучших игроков Лиги чемпионов по средней результативности в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. КПД португальского форварда, который в 147 матчах в главном еврокубковом турнире забил 110 мячей, равен 0,76.

Лидером рейтинга лучших игроков по средней результативности в Лиге/Кубке чемпионов (среди игроков, проведших не менее 20 матчей) является бывший форвард "Баварии" Герд Мюллер. На счету нападающего, который выступал за мюнхенцев с 1964 по 1979 год, 34 гола в 35 матчах (0,97 гола за игру).

Cредняя результативность в Лиге/Кубке чемпионов

Место Игрок Клуб Голы/матчи КПД
1 Герд Мюллер "Бавария" 34/35 0,97
2 Жозе Альтафини "Милан", "Ювентус" 24/28 0,86
3 Ференц Пушкаш "Гонвед", "Реал" 35/41 0,85
4 Альфредо Ди Стефано  "Реал" 49/58 0,84
5 Лионель Месси "Барселона" 97/118 0,82
6 Агуаш "Бенфика" 18/22 0,82
7 Жан-Пьер Папен "Марсель", "Милан" 28/37 0,76
8 Криштиану Роналду "МЮ", "Реал" 111/147 0,76
9 Эйсебио "Бенфика" 47/63 0,75
10 Руд ван Нистелрой ПСВ, "МЮ", "Реал 60/87 0,7
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