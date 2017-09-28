Ромелу Лукаку: "Своими голами я отомстил Акинфееву"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил, что своими голами он отомстил голкиперу красно-синих Игорю Акинфееву, которому не сумел забить на чемпионате мира в Бразилии. При этом бельгиец похвалил потенциал армейской команды.

- В товарищеском матче против сборной России в 2010 году я тоже сделал дубль в ворота Акинфеева, - приводит официальный сайт УЕФА слова Лукаку. - Но на чемпионате мира в Бразилии я ему не забил, так что сегодня была своего рода месть! На самом деле, матч не был для нас таким простым. Были пара эпизодов в каждом из таймов, когда соперник заметно осложнял нам жизнь. У ЦСКА большой потенциал. Чтобы обыграть их на "Олд Траффорд", нам надо будет показать очень хороший футбол и не терять концентрацию. Я по-прежнему стараюсь прогрессировать, учиться на своих ошибках прошлого сезона и прибавлять в игровых качествах. Я хорошо подготовился к сезону, но работы еще много.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"