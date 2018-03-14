12:45 | Футбол — Лига чемпионов

Ромелу Лукаку: "Некоторые игроки "МЮ" словно спрятались"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Ромелу Лукаку раскритиковал некоторых игроков команды после поражения от "Севильи" (1:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После домашнего проигрыша "МЮ" вылетел из турнира.

– Некоторые игроки действовали неправильно, будто прятались, – цитирует Le Figaro Лукаку. – Мы очень разочарованы, потому что начало игры было неплохим. Но "Севилье" удавалось контролировать мяч, и она в итоге смогла забить. Мы должны были сыграть лучше, потому что у нас все для этого есть. Но лучшего мы не заслужили, потому что были недостаточно хороши.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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teller

очень сложно сдерживать такого футболиста, как Бен Йеддер.////////////////ахаха))) шпасик, такую пургу несешь)) уделали португальского шабашника?))) жозе просил...не смешно даже, второй год подряд покупает самого дорогого футболиста в апл, и просит, просит...у сафа была играющая команда, а это просто куча бабла на поле. есть фаны и болелы, и есть ватные глоры)

13:13

shpasic

так-то Жозе просил Роналду и Модрича, а ему купили тупоголового Санчеса.

12:55

shpasic

да, во втором тайме у МЮ играли только четыре человека. а когда на поле четыре человека, то очень сложно сдерживать такого футболиста, как Бен Йеддер.

12:55

Venalainen

Мауриньо скажет: у меня забивает только Лукаку, нужно усиление ))) раскашеливаемся господа

12:51

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