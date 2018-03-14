Ромелу Лукаку: "Некоторые игроки "МЮ" словно спрятались"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку раскритиковал некоторых игроков команды после поражения от "Севильи" (1:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После домашнего проигрыша "МЮ" вылетел из турнира.

– Некоторые игроки действовали неправильно, будто прятались, – цитирует Le Figaro Лукаку. – Мы очень разочарованы, потому что начало игры было неплохим. Но "Севилье" удавалось контролировать мяч, и она в итоге смогла забить. Мы должны были сыграть лучше, потому что у нас все для этого есть. Но лучшего мы не заслужили, потому что были недостаточно хороши.