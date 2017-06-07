Роман Зобнин: "Всю жизнь мечтал выступить в Лиге чемпионов. Но это футбол"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин надеется, что еще сможет сыграть в Лиге чемпионов в будущем. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча сборной России против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.

– Больно думать о том, что вы теперь можете не сыграть не только на Кубке конфедераций, но и в Лиге чемпионов? Или какая-то надежда, что на обследовании в Италии все окажется не так плохо, остается?

– Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие, – сказал Зобнин. – Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет. Но опять же – это футбол, сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов. (Игорь РАБИНЕР)

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