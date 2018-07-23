Роман Зобнин - о жеребьевке Лиги чемпионов: "Проходных матчей не будет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин признался, что не рассчитывает на легкие матчи в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Красно-белые встретятся с победителем пары ПАОК - "Базель" в третьем отборочном раунде этого турнира.

- Что скажете про "Базель" и про "Паок", с которыми можете встретиться в Лиге чемпионов?

- Пока трудно что-то сказать. Надо дождаться результата их противостояния. Понятно, что проходных матчей у нас не будет. Мне без разницы, с кем именно из них встречаться.

- Жеребьевку смотрели?

- Прочитал новость на сайте. (Филипп ПАПЕНКОВ)