Роман Зобнин: "Настраиваемся на выход в плей-офф Лиги чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин считает, что у команды есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. После четырех туров группового турнира красно-белые занимают третье место в группе E, набрав 5 очков. У располагающегося на первой строчке "Ливерпуля" 8 баллов, у идущей второй "Севильи" – 7, у замыкающего квартет "Марибора" – 1.

– Как можете подвести итоги первого круга для "Спартака"?

– Были трудности, но потихоньку мы из них вышли, – цитирует официальный сайт РФС Зобнина. – Сейчас приближаемся к зоне первой тройки. Каждая победа может приблизить нас к первому месту.

– А что скажете о выступлении команды в Лиге чемпионов? Есть ли шансы на выход из группы?

– Шансы есть. Тяжело будет на выезде с "Ливерпулем", но футбол это такая вещь, что можно обыграть любого соперника в свой удачный день. Настраиваемся только на выход в плей-офф.

Напомним, в двух оставшихся матчах группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" сыграет с "Марибором" (21 ноября, дома) и "Ливерпулем" (6 декабря, на выезде).