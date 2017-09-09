Роман Зобнин: "Хотел бы успеть сыграть за "Спартак" хотя бы в одном матче группового турнира ЛЧ"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что мечтает сыграть за сборную России на чемпионате мира-2018. Однако хавбек подчеркнул, что сосредоточен на своем восстановлении.
– Надеетесь сыграть летом на матче открытия ЧМ-2018 в "Лужниках"?
– Конечно. Каждый хочет. Но сейчас для меня главное – восстановиться, набрать форму и начать играть в "Спартаке". Потому уже думать о сборной и мировом первенстве.
– А в Лиге чемпионов, как думаете, успеете сыграть хотя бы один из шести матчей в группе?
– Мне бы хотелось зацепить хотя бы один! Но посмотрим на состояние, как буду себя чувствовать.
– В Марибор с командой полетите в делегации?
– Не знаю. У меня восстановление и процедуры. Каждый перелет – колено опухает, почти по неделе приходится восстанавливаться. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Зобнин про новые Лужники и своё здоровье. pic.twitter.com/x20KGqjBxG– Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 сентября 2017 г.