Роман Павлюченко: "Стараюсь смотреть матчи "Тоттенхэма"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко, с 2008 по 2012 год выступавший за "Тоттенхэм", в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между лондонским клубом и ЦСКА отметил, что ему приятно наблюдать за игрой своей бывшей команды. По словам российского форварда, у "шпор" есть шансы побороться за победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.

– Если у меня есть возможность, я всегда смотрю матчи с участием "Тоттенхэма", – приводит пресс-служба лондонского клуба слова Павлюченко. – Мне приятно видеть игроков, вместе с которыми я выходил на поле. Я вспоминаю "Уайт Харт Лейн", где проходили домашние матчи "шпор".

Что касается первого матча между ЦСКА и "Тоттенхэмом" в Москве, то я видел лишь первую половину встречи. Знаю, что это была очень непростая победа для лондонцев. Думаю, что игра "Тоттенхэма" в чемпионате Англии в этом сезоне позволяет команде бороться за победу, у них очень неплохие шансы на попадание в тройку сильнейших.

Матч между "Тоттенхэмом" и ЦСКА начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА