Роман Павлюченко: "Подождите несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов"

Бывший форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко выразил мнение, что российский футбол движется вперед. По его словам, еще недавно детский футбол был запущен.

- Я думаю, сейчас сравнивать Россию и Англию, Испанию и так далее не стоит, - приводит Goal.com слова Павлюченко. - Это только в последние годы у нас стали открывать какие-то детские школы, строить стадионы, стали уделять много внимания футболу. Раньше такого не было, детский футбол был запущен и так далее. В Англии же играют поколениями. Там много лет уделяют внимание детскому футболу и выращивают футболистов. А российский футбол только сейчас к этому идет.

Между подготовкой игроков в России и Англии большая разница. Но наш футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет и все будет в порядке. Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов.